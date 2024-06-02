Актриса Эвелина Блёданс заявила, что Анастасию Заворотнюк знает каждый россиянин

Эвелина Блёданс заплакала, когда рассказывала об Анастасии Заворотнюк

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Эвелина Блёданс заплакала, когда на прощании рассказывала о покойной Анастасии Заворотнюк. Об этом пишет агентство РИАМО.

Фото: flickr.com by VV Nincic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эвелина Блёданс выразила уверенность, что Анастасию Заворотнюк знает каждый житель России. Кроме того, звезда сериала "Моя прекрасная няня" была для неё примером.

"Настя была всегда для меня стимулом, что девушка долго ждёт и потом становится такой звездой, которую знает каждый. Каждый человек в нашей стране знает Настю Заворотнюк", — заявила она.

Актриса добавила, что Анастасия Заворотнюк "оставила после себя замечательный след".

"Я думаю сейчас, когда по телевизору снова покажут этот сериал, мы немного все поплачем, а потом поймём, что человек ушёл и оставил после себя такой замечательный след, такой красивый, такой яркий", — не смогла сдержать слёз Эвелина Блёданс.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после долгой болезни. Ей было 53 года.