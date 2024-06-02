Неожиданные преимущества боковых кресел в кинотеатре: советы от опытных кинокритиков

Как выбрать лучшие места в кинотеатре: советы кинокритиков

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Кинотеатры являются популярным развлечением в большинстве стран мира. Ежемесячно студии выпускают новые фильмы, привлекая миллионы зрителей. Однако, не всегда любителям кино удаётся выбрать удачные места в зале.

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Многие стремятся занять центральные сидения, полагая, что там лучше звук и картинка. Однако кинокритики, которые посещают кинотеатры по несколько раз в день, утверждают, что лучше обратить внимание на другие кресла.

Оказывается, боковые места являются более предпочтительными. Самые крайние кресла позволяют не отвлекаться на соседей, так как рядом меньше людей. С них также легко выйти из зала, не привлекая внимания. Кроме того, свет от телефона или хруст попкорна не будут раздражать, а сами кресла будут новее, так как их используют реже.