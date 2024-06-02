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Неожиданные преимущества боковых кресел в кинотеатре: советы от опытных кинокритиков

Как выбрать лучшие места в кинотеатре: советы кинокритиков

0:55
Кино

Кинотеатры являются популярным развлечением в большинстве стран мира. Ежемесячно студии выпускают новые фильмы, привлекая миллионы зрителей. Однако, не всегда любителям кино удаётся выбрать удачные места в зале.

Как выбрать лучшие места в кинотеатре: советы кинокритиков
Фото: commons.wikimedia.org by Kileyco17 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Многие стремятся занять центральные сидения, полагая, что там лучше звук и картинка. Однако кинокритики, которые посещают кинотеатры по несколько раз в день, утверждают, что лучше обратить внимание на другие кресла.

Оказывается, боковые места являются более предпочтительными. Самые крайние кресла позволяют не отвлекаться на соседей, так как рядом меньше людей. С них также легко выйти из зала, не привлекая внимания. Кроме того, свет от телефона или хруст попкорна не будут раздражать, а сами кресла будут новее, так как их используют реже.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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