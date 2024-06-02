Новый анимационный сериал по Minecraft от Netflix: оригинальная история и новые персонажи

Netflix выпустит анимационный сериал по игре Minecraft

0:37 Your browser does not support the audio element. Кино

Netflix анонсировал скорый выпуск анимационного сериала, основанного на видеоигре Minecraft. Проектом занимаются канадская студия WildBrain и шведская компания Mojang, создатели самой игры Minecraft.

Фото: https://news.xbox.com/ru-ru/2021/10/17/xbox-game-pass-for-pc-minecraft-java-bedrock-edition/

Создатели сериала обещают оригинальную историю с новыми персонажами, которая откроет мир Minecraft с другой стороны. Однако подробности сюжета пока не разглашаются, как сообщает "Российская Газета".

Дата премьеры остаётся неизвестной.

Уже выпущен первый тизер, в котором можно увидеть крипера, одного из ключевых символов Minecraft.