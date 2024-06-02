Новый анимационный сериал по Minecraft от Netflix: оригинальная история и новые персонажи

Netflix анонсировал скорый выпуск анимационного сериала, основанного на видеоигре Minecraft. Проектом занимаются канадская студия WildBrain и шведская компания Mojang, создатели самой игры Minecraft.
Создатели сериала обещают оригинальную историю с новыми персонажами, которая откроет мир Minecraft с другой стороны. Однако подробности сюжета пока не разглашаются, как сообщает "Российская Газета".
Дата премьеры остаётся неизвестной.
Уже выпущен первый тизер, в котором можно увидеть крипера, одного из ключевых символов Minecraft.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.