Художник Никас Сафронов высказался об актрисе Анастасии Заворотнюк

Художник Никас Сафронов высказался о покойной актрисе Анастасии Заворотнюк. Об этом пишет издание "Московский комсомолец".
Никас Сафронов предположил, что актриса являлась заложницей собственного образа.
"Мне кажется, это большая боль многих актёров. Многие из них становятся заложниками определённого образа, который потом трудно изменить — даже режиссёры не видят их в другой роли", — заявил художник.
При этом он рассказал, что Анастасия Заворотнюк была яркой личностью. Ему жаль, что актриса скончалась в 53 года.
"На Настю было приятно смотреть. Она сразу переключала всё внимание на себя. Очень жалко, что так распорядилась судьба и она рано ушла. Поклонникам её будет не хватать. Она была украшением любой программы, сериала и фильма", — сообщил Никас Сафронов.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной болезни.
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