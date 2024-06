Компания "Warner Bros." планирует снять сериал по картине "300 спартанцев"

Кинокомпания "Warner Bros." собирается заняться производством сериала по фильму "300 спартанцев". Об этом пишет издание "Variety".

