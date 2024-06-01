Компания "Warner Bros." планирует снять сериал по картине "300 спартанцев"

Зак Снайдер может стать режиссёром сериала по фильму "300 спартанцев"

Кинокомпания "Warner Bros." собирается заняться производством сериала по фильму "300 спартанцев". Об этом пишет издание "Variety".

Фото: commons.wikimedia.org by Basile9478issa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Зак Снайдер ведёт переговоры, чтобы стать режиссёром ленты, а также исполнительным продюсером. Проект будет являться приквелом "300 спартанцев". Пока подробности сюжета и актёрский состав не сообщаются. Также неизвестна дата выхода сериала и сроки производства.

В фильме "300 спартанцев" показали битву при Фермопилах, которая произошла в 480 году до нашей эры. Тогда 300 спартанцев во главе с царём Леонидом сразились с армией Ксеркса, предводителя персов. В качестве режиссёра картины выступал Зак Снайдер.