Биографический фильм о Майкле Джексоне выйдет 18 апреля 2025 года

Съёмки фильма о Майкле Джексоне завершились

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

Кинокомпания "Lionsgate" сообщила, что съёмки биографического фильма о легендарном певце Майкле Джексоне завершились. Об этом пишет портал "Discussing Film".

Фото: commons.wikimedia.org by Constru-centro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Картина называется "Майкл". Мировая премьера проекта должна состояться 18 апреля 2025 года. В качестве режиссёра выступил Антуан Фукуа. Главную роль исполнил Джафар Джексон, племянник знаменитости. Известно, что в фильме будут показаны многие жизненные периоды звезды, в том числе его самые значимые выступления.

Ранее Pravda.Ru писала, что в сети появились первые кадры проекта о Майкле Джексоне.