Биографический фильм о Майкле Джексоне выйдет 18 апреля 2025 года

Кинокомпания "Lionsgate" сообщила, что съёмки биографического фильма о легендарном певце Майкле Джексоне завершились. Об этом пишет портал "Discussing Film".
Картина называется "Майкл". Мировая премьера проекта должна состояться 18 апреля 2025 года. В качестве режиссёра выступил Антуан Фукуа. Главную роль исполнил Джафар Джексон, племянник знаменитости. Известно, что в фильме будут показаны многие жизненные периоды звезды, в том числе его самые значимые выступления.
Ранее Pravda.Ru писала, что в сети появились первые кадры проекта о Майкле Джексоне.
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