Инсайдер сообщил, что в новом фильме по франшизе "Мумия" могут сыграть Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс

Компания "Universal Pictures" планирует снять фильм по франшизе "Мумия"

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что компания "Universal Pictures" планирует снять фильм по франшизе "Мумия". Об этом пишет портал "World of Reel".

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Предположительно, в новом проекте примут участие Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс. Детали сюжета предстоящего фильма и другие подробности не сообщаются. Также "Universal Pictures" пока не подтвердила создание картины.

Напомним, что премьера "Мумии" с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс состоялась в 1999 году. По сюжету расхитители гробниц Египта пробуждают к жизни древнее зло.