Инсайдер сообщил, что в новом фильме по франшизе "Мумия" могут сыграть Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс

Инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что компания "Universal Pictures" планирует снять фильм по франшизе "Мумия". Об этом пишет портал "World of Reel".
Предположительно, в новом проекте примут участие Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс. Детали сюжета предстоящего фильма и другие подробности не сообщаются. Также "Universal Pictures" пока не подтвердила создание картины.
Напомним, что премьера "Мумии" с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс состоялась в 1999 году. По сюжету расхитители гробниц Египта пробуждают к жизни древнее зло.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.