Инсайдер сообщил, что в новом фильме по франшизе "Мумия" могут сыграть Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс

Инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что компания "Universal Pictures" планирует снять фильм по франшизе "Мумия". Об этом пишет портал "World of Reel".

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International