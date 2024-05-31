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Фильм Джорджа Миллера "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" начали показывать в России

Фильм "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" провалился в мировом прокате

0:58
Кино

Фильм "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" провалился в мировом прокате. Об этом пишут "Известия".

Фильм "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" провалился в мировом прокате
Фото: commons.wikimedia.org by Kileyco17 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сообщается, что мировые кассовые сборы проекта Джорджа Миллера составили 65 миллионов долларов при бюджете в 168 миллионов долларов, согласно данным издания "Variety".

Недавно картину стали показывать в кинотеатрах России. Она являлась одной из самых ожидаемых новинок. Тем не менее, по мнению главы АВК Алексея Воронкова, фильм и в нашей стране не соберёт достаточно средств по причине отсутствия рекламной поддержки. 

"Контент без дистрибьютора, контент без рекламы, какой бы он громкий ни был, собирает всё меньше и меньше", — заявил он.

По сюжету фильма воительницу Фуриосу похищают члены Орды байкерского военачальника Дементуса. Ей предстоит преодолеть множество испытаний и трудностей.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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