Фильм Джорджа Миллера "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" начали показывать в России

Фильм "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" провалился в мировом прокате. Об этом пишут "Известия".
Сообщается, что мировые кассовые сборы проекта Джорджа Миллера составили 65 миллионов долларов при бюджете в 168 миллионов долларов, согласно данным издания "Variety".
Недавно картину стали показывать в кинотеатрах России. Она являлась одной из самых ожидаемых новинок. Тем не менее, по мнению главы АВК Алексея Воронкова, фильм и в нашей стране не соберёт достаточно средств по причине отсутствия рекламной поддержки.
"Контент без дистрибьютора, контент без рекламы, какой бы он громкий ни был, собирает всё меньше и меньше", — заявил он.
По сюжету фильма воительницу Фуриосу похищают члены Орды байкерского военачальника Дементуса. Ей предстоит преодолеть множество испытаний и трудностей.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.