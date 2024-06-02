Знаменитости, которые предпочитают бюджетные покупки и благотворительность вместо роскоши

Актёры Голливуда, которые предпочитают скромную жизнь и экономию

2:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Существует мнение, что голливудские актёры, зарабатывающие миллионы долларов, живут в роскоши: покупают брендовые вещи, дорогие автомобили и дома. Однако пример некоторых знаменитостей опровергает этот стереотип. Некоторые звёзды очень тщательно относятся к своим заработкам.

Фото: flickr.com by 401(K) 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Риз Уизерспун, неоднократно включавшаяся в списки самых высокооплачиваемых актрис США, зарабатывает ещё больше благодаря продюсированию. Несмотря на это, она окружает себя только необходимым. Своим детям она дарила лишь простые игрушки, а сама предпочитает одежду бюджетных марок.

Дженнифер Лоуренс также придерживается экономии. Актриса часто приезжает на съёмки на стареньком "Фольксвагене". Кроме того, она не гнушается распродажами и купонами в продуктовые магазины. При этом на благотворительность Лоуренс отдает миллионы долларов.

Киану Ривз также делится своими гонорарами — с каскадерами, костюмерами и гримерами, считая, что они получают недостаточно за свою работу. Он предпочитает передвигаться на общественном транспорте и снимает недорогое жильё.

Сара Джессика Паркер, воплотившая на экране тусовщицу Кэрри Брэдшоу, любит закупаться продуктами на рынках и сама носит оттуда тяжелые сумки. Для своих детей она часто шила одежду на машинке дома, стремясь приучить их к тому, что финансовая удача может быть непостоянной.

Роберт Паттинсон мог бы купаться в роскоши благодаря гонорарам только за одни "Сумерки", но он предпочитает скромную жизнь. Одежду, которая остается ему со съемок, актер продает на аукционах, а вырученные деньги отдает на благотворительность. В повседневной жизни лицо Dior предпочитает носить дешёвые футболки и джинсы, а ездит на подержанном автомобиле, который часто нуждается в ремонте.