Не подумайте на нас — это сделал Фантомас: какое влияние знаменитый киногерой оказал на советских детей

Французский фильм "Фантомас" был на три года запрещён в СССР

1:14 Your browser does not support the audio element. Кино

В знаменитой трилогии о Фантомасе актёр Жан Маре сыграл две роли: Фантомаса и журналиста Фандора. Его партнёром был комик Луи де Фюнес, который исполнил роль комиссара Жюва.

Фото: YouTube канал ANDREY155717 by Скриншот видео YouTube канала ANDREY155717 is licensed under public domain

Фильм "Фантомас" вышел в СССР в 1967 году и произвёл настоящий фурор. Дети полюбили этого героя и стали подражать ему в своих играх. Иногда эти игры принимали небезобидный характер: подростки поджигали почтовые ящики, разбивали витрины магазинов и ломали киоски. На местах преступлений милиция находила записки:

"Не подумайте на нас — это сделал Фантомас".

Также подростки подбрасывали в почтовые ящики записки:

"Мне нужен труп, я выбрал вас. До скорой встречи. Фантомас".

Они натягивали на головы капроновые чулки и пугали женщин по вечерам "фантомасовским" смехом. Проблема оказалась настолько серьёзной, что с 1970 года "Фантомасы" были под запретом целых три года.

О том, какое влияние оказывал этот персонаж на детей, был даже снят фильм "Анискин и Фантомас" (1973).