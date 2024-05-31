Не подумайте на нас — это сделал Фантомас: какое влияние знаменитый киногерой оказал  на советских детей

В знаменитой трилогии о Фантомасе актёр Жан Маре сыграл две роли: Фантомаса и журналиста Фандора. Его партнёром был комик Луи де Фюнес, который исполнил роль комиссара Жюва.
Фильм "Фантомас" вышел в СССР в 1967 году и произвёл настоящий фурор. Дети полюбили этого героя и стали подражать ему в своих играх. Иногда эти игры принимали небезобидный характер: подростки поджигали почтовые ящики, разбивали витрины магазинов и ломали киоски. На местах преступлений милиция находила записки:
"Не подумайте на нас — это сделал Фантомас".
Также подростки подбрасывали в почтовые ящики записки:
"Мне нужен труп, я выбрал вас. До скорой встречи. Фантомас".
Они натягивали на головы капроновые чулки и пугали женщин по вечерам "фантомасовским" смехом. Проблема оказалась настолько серьёзной, что с 1970 года "Фантомасы" были под запретом целых три года.
О том, какое влияние оказывал этот персонаж на детей, был даже снят фильм "Анискин и Фантомас" (1973).
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.