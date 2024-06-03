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Красота с особым смыслом: 5 роскошных колец из знаменитых фильмов и сериалов

5 роскошных колец из знаменитых фильмов и сериалов

3:00
Кино

Украшения являются важной частью образов киногероинь. Они подчёркивают не только материальное положение женщин на экране, но и их характеры и темпераменты. Иногда в фильмах можно увидеть настолько роскошные кольца, что их могла бы надеть любая принцесса и даже королева.

5 роскошных колец из знаменитых фильмов и сериалов
Фото: flickr.com by paparutzi / christina rutz is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кольцо Хюррем из "Великолепного века"

Хюррем в "Великолепном веке" стала обладательницей кольца с огромным изумрудом и фианитами. Оно символизировало любовь Сулеймана, что, конечно, не всем в гареме пришлось по душе. Другие наложницы не меньше жаждали как любви султана, так и потрясающего украшения, которое досталось рыжеволосой красавице. Это кольцо можно смело назвать одним из персонажей сериала, недаром вокруг него плелось столько интриг. В дальнейшем оно стало символизировать не только любовь, но и власть.

Кольцо Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе"

Мистер Биг подарил Кэрри Брэдшоу кольцо из белого золота с чёрным бриллиантом. Кольцо специально создавалось для сериала, но оно настолько понравилось зрительницам, что вскоре такие же кольца появились в продаже. Мистер Биг выбрал именно это украшение, чтобы подчеркнуть, что его возлюбленная единственная и неповторимая. Такие слова он сказал Кэрри, преподнеся ей роскошный подарок.

Кольцо Элл Вудс из "Блондинки в законе"

Элл Вудс по фильму была стереотипной блондинкой, поэтому её любимым цветом был розовый. Она постоянно носила розовую одежду и, конечно, была в восторге, когда ей преподнесли кольцо с крупным розовым сапфиром овальной формы. Риз Уизерспун, исполнившая главную роль, так хорошо прочувствовала характер своей героини, что сама создала для неё кольцо.

Кольцо Эды из "Постучись в мою дверь

Серкан подарил Эде кольцо в виде розового цветка. Это было вдвойне символично, поскольку Эда работала флористом, но самое главное — нежный цветок символизировал такие же нежные чувства, которые, впрочем, не сразу возникли у героев: поначалу им пришлось пройти через взаимную неприязнь и только потом понять, как они любят друг друга. Украшение так понравилось поклонницам сериала, что вскоре после выхода серии, в которой Серкан сделал любимой подарок, в продаже появилось много бижутерии в виде того самого кольца.

Кольцо Дэйзи из "Великого Гэтсби"

Дейзи — возлюбленная Гэтсби и шикарная женщина, которая всегда уделяет внимание своему образу, что, впрочем, не составляет для неё особого труда. У неё есть множество украшений на разные случаи жизни. Одно из самых примечательных — кольцо классического дизайна с крупным бриллиантом в обрамлении мелких. Оно подчёркивает дух Америки начала XX века и до сих пор смотрится модно и элегантно.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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