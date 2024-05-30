Сергей Соседов предположил, по какой причине могла умереть Анастасия Заворотнюк

Сергей Соседов усомнился, что Анастасия Заворотнюк скончалась от рака

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

Музкритик Сергей Соседов усомнился, что актриса Анастасия Заворотнюк скончалась от онкологического заболевания. Такое мнение он выразил изданию "NEWS.ru".

Фото: unsplash.com by Дэвид Монье is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Сергей Соседов предположил, что Анастасия Заворотнюк могла умереть от более страшного диагноза, поскольку на протяжении долгого времени она "была прикована к постели".

"Её болезнь была окутана тайной. Всё скрывалось. Это оставило ощущение странности. Онкология ли это? Люди с онкологией снимаются, работают, а тут она долгое время была прикована к постели. Это уже было что-то другое. Бывают болезни пострашнее онкологии", — заявил музкритик.

При этом он привёл в пример композитора Владимира Мигуля, у которого была серьёзная болезнь.

"Бывают жуткие диагнозы как у Владимира Мигули, у которого был распад костей, было редкое заболевание. И ничего нельзя было сделать. Мне кажется, это не просто онкология. Там было что-то более серьёзное. Так мне видится", — рассказал Сергей Соседов.

Ранее Pravda.Ru писала, что Анастасия Заворотнюк скончалась на руках у мужа.