Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие прически могут придать видимый возраст: советы стилиста
Юрист Катя Гордон привела всем в пример идеальный развод блогеров Чекалиных
Средняя зарплата российских женщин ниже мужчин
Ветеринары ответили, как продлить жизнь своей кошке
Как вырастить сочный листовой салат
Казачий суперминомёт "Лазорик" бьёт врага в спецоперации на Украине
Проверка давления - наилучший способ выявить наличие гипертонии
В мире набирает обороты движение "ранняя пенсия" — FIRE
Forbes назвал "Зенит" самым эффективным профессиональным футбольным клубом России
Сергей Соседов предположил, по какой причине могла умереть Анастасия Заворотнюк

Сергей Соседов усомнился, что Анастасия Заворотнюк скончалась от рака

1:15
Кино

Музкритик Сергей Соседов усомнился, что актриса Анастасия Заворотнюк скончалась от онкологического заболевания. Такое мнение он выразил изданию "NEWS.ru".

Сергей Соседов усомнился, что Анастасия Заворотнюк скончалась от рака
Фото: unsplash.com by Дэвид Монье is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Сергей Соседов предположил, что Анастасия Заворотнюк могла умереть от более страшного диагноза, поскольку на протяжении долгого времени она "была прикована к постели".

"Её болезнь была окутана тайной. Всё скрывалось. Это оставило ощущение странности. Онкология ли это? Люди с онкологией снимаются, работают, а тут она долгое время была прикована к постели. Это уже было что-то другое. Бывают болезни пострашнее онкологии", — заявил музкритик.

При этом он привёл в пример композитора Владимира Мигуля, у которого была серьёзная болезнь.

"Бывают жуткие диагнозы как у Владимира Мигули, у которого был распад костей, было редкое заболевание. И ничего нельзя было сделать. Мне кажется, это не просто онкология. Там было что-то более серьёзное. Так мне видится", — рассказал Сергей Соседов.

Ранее Pravda.Ru писала, что Анастасия Заворотнюк скончалась на руках у мужа.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе

Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.

В Сети появилось ранее неопубликованное фото Кейт Миддлтон
Татьяна Брухунова показала шикарную квартиру
Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"
Где лучше сажать перец на дачном участке: в тени или на солнце
С тлёй на смородине можно справиться быстро: обработайте кусты этими средствами без "химии"
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Последние материалы
Белгородские судьи оставили бойцов СВО без поддержки
В мире набирает обороты движение "ранняя пенсия" — FIRE
Сергей Соседов усомнился, что Анастасия Заворотнюк скончалась от рака
Forbes назвал "Зенит" самым эффективным профессиональным футбольным клубом России
Байден разрешил Киеву бить американским оружием по России
Турист раскрыл стоимость алкоголя в Северной Корее
Зеленский увольняет чиновников, близких к администрации Джо Байдена
Недочеты в макияже, приводящие к потере ресниц
Простой метод борьбы со слизнями: пивная ловушка
Анфиса Чехова рассказала о последней встрече с Заворотнюк
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников