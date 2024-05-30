Александр Михайлов посетил Забайкальский кинофестиваль, несмотря на температуру

79-летний актёр Александр Михайлов покинул больницу ради посещения кинофестиваля

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79-летний актёр Александр Михайлов покинул больницу ради 11-го Забайкальского международного кинофестиваля. Об этом пишет "NEWS.ru".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Корреспондент издания заметил Александра Михайлова на мероприятии в городе Чита. Он появился на ковровой дорожке. При этом утром 30 мая стало известно, что народный артист России попал в больницу с высокой температурой.

В этом году Забайкальский международный кинофестиваль пройдёт с 30 мая по 2 июня. На мероприятии покажут проекты из разных государств мира. Некоторые из них не представлены в широком прокате.