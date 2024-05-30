Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Тараско: молоко и клетчатка могут помешать усвоению железа
Существует ли возможность обрести узкую талию без хирургического удаления рёбер
Курорт Испании ввел платные шезлонги за 70 евро в день
Лосось в панировке из тыквенных семечек: праздничный рецепт
Уход за сансевиерией: секреты цветения
Игорь Макаров стал гостем шоу Кудрявцевой и рассказал, что происходит в их семье
Рудковская посоветовала всем регулярно проверять здоровье после новости о Заворотнюк
В чём польза капусты кейл
HBSC: дети и подростки из семей с низким доходом потребляют больше сахара
Александр Михайлов посетил Забайкальский кинофестиваль, несмотря на температуру

79-летний актёр Александр Михайлов покинул больницу ради посещения кинофестиваля

0:43
Кино

79-летний актёр Александр Михайлов покинул больницу ради 11-го Забайкальского международного кинофестиваля. Об этом пишет "NEWS.ru".

79-летний актёр Александр Михайлов покинул больницу ради посещения кинофестиваля
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Корреспондент издания заметил Александра Михайлова на мероприятии в городе Чита. Он появился на ковровой дорожке. При этом утром 30 мая стало известно, что народный артист России попал в больницу с высокой температурой.

В этом году Забайкальский международный кинофестиваль пройдёт с 30 мая по 2 июня. На мероприятии покажут проекты из разных государств мира. Некоторые из них не представлены в широком прокате.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе

Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.

В Сети появилось ранее неопубликованное фото Кейт Миддлтон
Татьяна Брухунова показала шикарную квартиру
Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
Где лучше сажать перец на дачном участке: в тени или на солнце
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
С тлёй на смородине можно справиться быстро: обработайте кусты этими средствами без "химии"
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Последние материалы
Cемьи с двумя и более детьми смогут вернуть часть уплаченных налогов
Служба финомбудсмена получила 42 обращения от жителей новых регионов
Врач Назарова: железо крайне важно для женщин детородного возраста
В офисе Зеленского приказано ругать Байдена и Си Цзиньпина
РФ и Таиланд ведут переговоры о приеме карт "Мир"
Чем покупка машины на маркетплейсе отличается от покупки в салоне
От луковой мухи поможет зола и настойка полыни
Светофоры для верблюдов стали устанавливать в Китае
На петуха Юрия Лозы написали жалобу соседи по посёлку
Рисунки детей с изображением гладиаторов нашли в Помпеях при раскопках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников