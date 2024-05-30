Дарья Блохина и Карен Арутюнов рассказали, как их обманывали китайцы на съёмках шоу "Сокровища императора"

Комики и актёры дубляжа Дарья Блохина и Карен Арутюнов сообщили, что на съёмках шоу "Сокровища императора" их обманывали китайцы. Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу телеканала "ТНТ".
Дарья Блохина и Карен Арутюнов рассказали, что покинули проект по причине неумения ориентироваться в чужой стране. Также они не владели местным языком. Из-за этого актёры дубляжа не смогли найти выход из парка.
"Был ещё забавный случай: едет китаец на маленьком мотороллере нам на встречу, мы с ним не знакомы, и он просто нам показывает рукой куда-то туда, потому что видит, что мы бежим. Мы инстинктивно начинаем бежать туда, куда он показывает", — рассказала Дарья Блохина.
В свою очередь Карен Арутюнов отметил, что китаец при этом улыбался.
"На самом деле, когда их спрашиваешь, они как будто хотят помочь и просто говорят, направляя рукой, а это значит: "Я не знаю, где-то там", — признался он.
Впоследствии ведущий программы "Утро. ТНТ" Анатолий Цой объяснил, что жест китайца означал "уступи дорогу".
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