Дарья Блохина и Карен Арутюнов рассказали, как их обманывали китайцы на съёмках шоу "Сокровища императора"

Китайцы обманывали Дарью Блохину и Карена Арутюнова на съёмках "Сокровищ императора"

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино

Комики и актёры дубляжа Дарья Блохина и Карен Арутюнов сообщили, что на съёмках шоу "Сокровища императора" их обманывали китайцы. Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу телеканала "ТНТ".

Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Дарья Блохина и Карен Арутюнов рассказали, что покинули проект по причине неумения ориентироваться в чужой стране. Также они не владели местным языком. Из-за этого актёры дубляжа не смогли найти выход из парка.

"Был ещё забавный случай: едет китаец на маленьком мотороллере нам на встречу, мы с ним не знакомы, и он просто нам показывает рукой куда-то туда, потому что видит, что мы бежим. Мы инстинктивно начинаем бежать туда, куда он показывает", — рассказала Дарья Блохина.

В свою очередь Карен Арутюнов отметил, что китаец при этом улыбался.

"На самом деле, когда их спрашиваешь, они как будто хотят помочь и просто говорят, направляя рукой, а это значит: "Я не знаю, где-то там", — признался он.

Впоследствии ведущий программы "Утро. ТНТ" Анатолий Цой объяснил, что жест китайца означал "уступи дорогу".

Ранее Pravda.Ru писала, что Алана Мамаева получила травму на шоу "Сокровища императора".