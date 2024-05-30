Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На петуха Юрия Лозы написали жалобу соседи по посёлку
Рисунки детей с изображением гладиаторов нашли в Помпеях при раскопках
Чем полить фикус для хорошего роста?
Пять ошибок в нанесении тонального крема, которые добавляют возраста
В Евпатории крокодил выжил после пожара в зоопарке
Героиню фильма "Анжелика, маркиза Ангелов" могла сыграть Марина Влади
Загитова сообщила, что смогла сдать государственные экзамены
Journal of Clinical Sleep Medicine: тяжёлое одеяло помогает выспаться и отдохнуть
The Economist: японский бизнес застрял между США и КНР
Дарья Блохина и Карен Арутюнов рассказали, как их обманывали китайцы на съёмках шоу "Сокровища императора"

Китайцы обманывали Дарью Блохину и Карена Арутюнова на съёмках "Сокровищ императора"

1:17
Кино

Комики и актёры дубляжа Дарья Блохина и Карен Арутюнов сообщили, что на съёмках шоу "Сокровища императора" их обманывали китайцы. Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу телеканала "ТНТ".

Китайцы обманывали Дарью Блохину и Карена Арутюнова на съёмках "Сокровищ императора"
Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Дарья Блохина и Карен Арутюнов рассказали, что покинули проект по причине неумения ориентироваться в чужой стране. Также они не владели местным языком. Из-за этого актёры дубляжа не смогли найти выход из парка.

"Был ещё забавный случай: едет китаец на маленьком мотороллере нам на встречу, мы с ним не знакомы, и он просто нам показывает рукой куда-то туда, потому что видит, что мы бежим. Мы инстинктивно начинаем бежать туда, куда он показывает", — рассказала Дарья Блохина.

В свою очередь Карен Арутюнов отметил, что китаец при этом улыбался. 

"На самом деле, когда их спрашиваешь, они как будто хотят помочь и просто говорят, направляя рукой, а это значит: "Я не знаю, где-то там", — признался он.

Впоследствии ведущий программы "Утро. ТНТ" Анатолий Цой объяснил, что жест китайца означал "уступи дорогу".

Ранее Pravda.Ru писала, что Алана Мамаева получила травму на шоу "Сокровища императора".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе

Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.

В Сети появилось ранее неопубликованное фото Кейт Миддлтон
Татьяна Брухунова показала шикарную квартиру
Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
Где лучше сажать перец на дачном участке: в тени или на солнце
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
С тлёй на смородине можно справиться быстро: обработайте кусты этими средствами без "химии"
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Последние материалы
Загитова сообщила, что смогла сдать государственные экзамены
Journal of Clinical Sleep Medicine: тяжёлое одеяло помогает выспаться и отдохнуть
The Economist: японский бизнес застрял между США и КНР
Автоэксперт Хайцеэр: тополиный пух может стать причиной поломки автомобиля
Три продукта, где скрыты лишние калории: их употребление мешает вам сбросить вес
Аграриям компенсировали ущерб на 350 млн рублей из-за майских заморозков
ECM: татуировки оказались одной из причин развития злокачественной лимфомы
Черников: ГАИ перенесет неэффективные видеокамеры на аварийные участки дорог РФ
После "Дней Турбиных" распался брак Валентины Титовой и Владимира Басова
Россия нарастила торговлю с Бангладешем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников