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Иосиф Пригожин высказался о включении Алексея Панина* в реестр террористов

"Он заслужил": Иосиф Пригожин — о включении Алексея Панина* в реестр террористов

1:04
Кино

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что актёр Алексей Панин* заслужил включение в реестр террористов. Об этом он сообщил изданию "NEWS.ru".

"Он заслужил": Иосиф Пригожин — о включении Алексея Панина* в реестр террористов
Фото: commons.wikimedia.org by Yv3010 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Иосиф Пригожин рассказал, что не следит за жизнью актёра, так как ему это неинтересно. Он добавил, что у него есть более важные дела.

"Я не слежу за больными людьми. У некоторых просто кукуха уехала. Я за ним не смотрю и не слежу, мне это неинтересно. Я не хочу тратить своё драгоценное время на тех, кто не достоин моего внимания, времени. Мне и так есть на что тратить время. Если его включили в реестр, значит, он заслужил", — заявил Иосиф Пригожин.

Накануне стало известно, что Росфинмониторинг включил Алексея Панина* в реестр террористов и экстремистов. Кроме него перечень пополнили и некоторые другие люди.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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