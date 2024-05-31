Так и не узнала материнской любви: дочь Гурченко неспроста поменяла фамилию

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Отношения Гурченко с дочерью никогда не были тёплыми

1:14
Кино

Людмила Гурченко старалась быть заботливой матерью. Ей казалось, что она делала всё во благо своей единственной дочери Марии Королёвой, но самое главное у актрисы не получалось. Она не могла принять Марию такой, какой та была на самом деле.

Отношения Гурченко с дочерью никогда не были тёплыми
Фото: commons.wikimedia.org by Gowri Sankar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ещё когда Мария была маленькой девочкой, Гурченко пыталась переделать её на свой лад. Людмила Марковна была уверена в том, что у неё во что бы то ни стало должен быть такой же выдающийся и талантливый ребёнок, как она сама. Её пугало, что дочка не проявляла никаких талантов и даже внешне не была красавицей.

Марии приносило боль такое отношение матери. Как и любой ребёнок, она хотела, чтобы её просто любили, не требуя ничего сверхъестественного, но это было не под силу знаменитой матери. Позже обида Марии превратилась в протест, и она стала делать всё назло Людмиле Гурченко.

Когда Мария выросла, она поменяла фамилию и стала работать медсестрой. Она не хотела, чтобы её воспринимали как дочь звезды. Мария Королёва умерла в 2017 году от сердечной недостаточности в возрасте 58 лет.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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