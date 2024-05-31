Так и не узнала материнской любви: дочь Гурченко неспроста поменяла фамилию

Отношения Гурченко с дочерью никогда не были тёплыми

1:14 Your browser does not support the audio element. Кино

Людмила Гурченко старалась быть заботливой матерью. Ей казалось, что она делала всё во благо своей единственной дочери Марии Королёвой, но самое главное у актрисы не получалось. Она не могла принять Марию такой, какой та была на самом деле.

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Ещё когда Мария была маленькой девочкой, Гурченко пыталась переделать её на свой лад. Людмила Марковна была уверена в том, что у неё во что бы то ни стало должен быть такой же выдающийся и талантливый ребёнок, как она сама. Её пугало, что дочка не проявляла никаких талантов и даже внешне не была красавицей.

Марии приносило боль такое отношение матери. Как и любой ребёнок, она хотела, чтобы её просто любили, не требуя ничего сверхъестественного, но это было не под силу знаменитой матери. Позже обида Марии превратилась в протест, и она стала делать всё назло Людмиле Гурченко.

Когда Мария выросла, она поменяла фамилию и стала работать медсестрой. Она не хотела, чтобы её воспринимали как дочь звезды. Мария Королёва умерла в 2017 году от сердечной недостаточности в возрасте 58 лет.