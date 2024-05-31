Сказал — и не был рад: как Кирилл Кяро нарвался на сарказм Никиты Михалкова

Кирилл Кяро узнал, что значит сарказм Никиты Михалкова

1:24 Your browser does not support the audio element. Кино

Для большинства актёров съёмки у Никиты Михалкова — большая честь, ведь именно этот режиссёр считается мэтром российского кино, однако в 2023 году Кирилл Кяро заявил, что он совершенно не горит желанием сотрудничать с Михалковым, потому что "между ними лежит пропасть". То же самое он заявил и про Карена Шахназарова.

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Михалков не замедлил отреагировать на такое высказывание. Ответ Никиты Сергеевича был ироничным и едким.

"С волнением и большим интересом прочитал, что артист Кяро никогда не будет у меня сниматься, но из той же заметки с не меньшим волнением и интересом узнал о его существовании", — ответил Михалков.

Кяро был явно смущён такой репликой. Он поспешил опровергнуть собственные слова, сказанные прежде. Кирилл объяснил, что просто он не верит, что когда-нибудь у него появится возможность сниматься у режиссёров, чьи фильмы давно стали классикой.