Фильмы, в которых герои идут на отчаянные поступки, чтобы колонизировать другие планеты

Pravda.Ru сделала подборку 3-х фильмов, герои которых готовы совершить действительно отчаянные поступки ради освоения других планет.
Военный по имени Рик становится участником космической программы. Ему предстоит принять участие в эксперименте. Учёные попробуют превратить его в сверхчеловека для покорения планеты Титан. Тем не менее, изменение генов может привести к непредсказуемым последствиям.
Механик Джим Престон отправляется в космическое путешествие вместе с другими людьми на Обитель — новую родину человечества. Однако герой просыпается за 90 лет до прибытия корабля в пункт назначения. Он решается на отчаянный поступок и будит писательницу Аврору.
Земля скоро станет непригодной для жизни. Купер соглашается принять участие в опасной миссии — исследовать несколько планет на предмет их возможной колонизации человечеством. Ради этого он оставляет свою семью и отправляется в странствие в космическое пространство.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.