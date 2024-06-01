Фильмы, в которых герои идут на отчаянные поступки, чтобы колонизировать другие планеты

Герои этих фильмов совершают отчаянные поступки ради покорения других планет

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru сделала подборку 3-х фильмов, герои которых готовы совершить действительно отчаянные поступки ради освоения других планет.

Фото: commons.wikimedia.org by Elnur612 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Титан", 2018 год

Военный по имени Рик становится участником космической программы. Ему предстоит принять участие в эксперименте. Учёные попробуют превратить его в сверхчеловека для покорения планеты Титан. Тем не менее, изменение генов может привести к непредсказуемым последствиям.

"Пассажиры", 2016 год

Механик Джим Престон отправляется в космическое путешествие вместе с другими людьми на Обитель — новую родину человечества. Однако герой просыпается за 90 лет до прибытия корабля в пункт назначения. Он решается на отчаянный поступок и будит писательницу Аврору.

"Интерстеллар", 2014 год

Земля скоро станет непригодной для жизни. Купер соглашается принять участие в опасной миссии — исследовать несколько планет на предмет их возможной колонизации человечеством. Ради этого он оставляет свою семью и отправляется в странствие в космическое пространство.