Захватывающие фильмы Каннского кинофестиваля, которые покажут в России

Издание "Ведомости" опубликовало список наиболее интересных фильмов 77-го Каннского кинофестиваля, которые покажут в нашей стране. Рассказываем об этих картинах.
Флоранс планирует познакомить Давида с отцом. Она влюблена в героя. Однако Давиду не нравится девушка. Он хочет избавиться от неё и просит своего друга Вилли очаровать Флоранс. Впоследствии 4 героев встречаются в ресторане за городом.
Девочка Бэйли живёт вместе с отцом и братом в заброшенном здании, которое расположено в графстве Кент. Однажды главная героиня знакомится с таинственной Птицей. Её жизнь сильно меняется благодаря этому судьбоносному случаю.
Элизабет Спаркс работает ведущей на телевидении. Ранее она была звездой Голливуда. Сейчас же её слава осталась в прошлом. Главная героиня решается на эксперимент, когда узнаёт, что на её место собираются взять молодую девушку.
Действие фильма разворачивается вокруг вдовца Карша. Главный герой изобретает специальное устройство. С помощью него родственники могут следить за разложением тел умерших близких.
В молодости режиссёр-документалист Леонард Файф переехал в Канаду, чтобы избежать войны во Вьетнаме. Сейчас он заболел раком. Предчувствуя скорую смерть, главный герой решает дать интервью о своей жизни и работе. В нём Леонард открывается с мрачной стороны.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.