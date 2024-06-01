Захватывающие фильмы Каннского кинофестиваля, которые покажут в России

Названы самые интересные фильмы Каннского фестиваля, которые покажут в РФ

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Издание "Ведомости" опубликовало список наиболее интересных фильмов 77-го Каннского кинофестиваля, которые покажут в нашей стране. Рассказываем об этих картинах.

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"Второй акт" — с 20 июня

Флоранс планирует познакомить Давида с отцом. Она влюблена в героя. Однако Давиду не нравится девушка. Он хочет избавиться от неё и просит своего друга Вилли очаровать Флоранс. Впоследствии 4 героев встречаются в ресторане за городом.

"Птица" — зима 2024 года

Девочка Бэйли живёт вместе с отцом и братом в заброшенном здании, которое расположено в графстве Кент. Однажды главная героиня знакомится с таинственной Птицей. Её жизнь сильно меняется благодаря этому судьбоносному случаю.

"Субстанция" — дату премьеры назовут позднее

Элизабет Спаркс работает ведущей на телевидении. Ранее она была звездой Голливуда. Сейчас же её слава осталась в прошлом. Главная героиня решается на эксперимент, когда узнаёт, что на её место собираются взять молодую девушку.

"Саван" — осень 2024 года

Действие фильма разворачивается вокруг вдовца Карша. Главный герой изобретает специальное устройство. С помощью него родственники могут следить за разложением тел умерших близких.

"О, Канада" — дату премьеры назовут позднее

В молодости режиссёр-документалист Леонард Файф переехал в Канаду, чтобы избежать войны во Вьетнаме. Сейчас он заболел раком. Предчувствуя скорую смерть, главный герой решает дать интервью о своей жизни и работе. В нём Леонард открывается с мрачной стороны.