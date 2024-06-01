Стало известно, когда начнутся съёмки ленты "Бегущий по лезвию 2099"

Съёмки предстоящего сериала "Бегущий по лезвию 2099" начнутся уже в этом месяце. Об этом пишет "Collider".
По данным портала, съёмки пройдут в Испании и столице Чехии. Для этой цели создадут большое количество разнообразных декораций. Тем не менее, сколько времени займёт процесс производства ленты пока не сообщается. Однако известно, что главную роль в проекте исполнит Мишель Йео, звезда боевика "Всё везде и сразу".
События ленты "Бегущий по лезвию 2099" будут разворачиваться по прошествии 50-и лет после фильма "Бегущий по лезвию 2049". По сюжету картины 2017 года полицейский разыскивает Рика Декарда, который пропал 30 лет назад.
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