Необычный дуэт: Олег Янковский и Джонни Депп однажды снялись вместе, но об этом фильме мало кто слышал

Талант Олега Янковского ценили не только в СССР, но и в Голливуде, недаром именно его пригласили сниматься с Джонни Деппом в фильме "Человек, который плакал".
По сюжету герой Янковского в 70-х годах уезжает из России в Америку, чтобы хорошо заработать, но в итоге теряет маленькую дочь, которая без вести пропадает на родине из-за беспорядков. Девочка втайне проникает на корабль, чтобы разыскать отца, но корабль приплывает в Англию вместо Америки.
Много лет пропавшая дочь главного героя живёт в Англии под чужим именем. Повзрослев, она встречает русскую эмигрантку и привлекательного цыгана. Именно его и сыграл Джонни Депп. Роль эмигрантки досталась Кейт Бланшетт, а саму экранную дочь Янковского сыграла Кристина Риччи.
В конце фильма отец и дочь всё же воссоединились. В этой сцене Янковский проявил всё своё мастерство драматического актёра.
"Человек, который плакал" до сих пор остаётся малоизвестным фильмом. Немногочисленные российские зрители высоко оценили его, чего нельзя сказать об американских зрителях: их эта лента не впечатлила.
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