Необычный дуэт: Олег Янковский и Джонни Депп однажды снялись вместе, но об этом фильме мало кто слышал

Олегу Янковскому довелось посотрудничать с Джонни Деппом

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

Талант Олега Янковского ценили не только в СССР, но и в Голливуде, недаром именно его пригласили сниматься с Джонни Деппом в фильме "Человек, который плакал".

Фото: commons.wikimedia.org by Bielbienneboy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По сюжету герой Янковского в 70-х годах уезжает из России в Америку, чтобы хорошо заработать, но в итоге теряет маленькую дочь, которая без вести пропадает на родине из-за беспорядков. Девочка втайне проникает на корабль, чтобы разыскать отца, но корабль приплывает в Англию вместо Америки.

Много лет пропавшая дочь главного героя живёт в Англии под чужим именем. Повзрослев, она встречает русскую эмигрантку и привлекательного цыгана. Именно его и сыграл Джонни Депп. Роль эмигрантки досталась Кейт Бланшетт, а саму экранную дочь Янковского сыграла Кристина Риччи.

В конце фильма отец и дочь всё же воссоединились. В этой сцене Янковский проявил всё своё мастерство драматического актёра.

"Человек, который плакал" до сих пор остаётся малоизвестным фильмом. Немногочисленные российские зрители высоко оценили его, чего нельзя сказать об американских зрителях: их эта лента не впечатлила.