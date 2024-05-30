Даже Меньшов не верил в успех: "Москва слезам не верит" получила "Оскар" из-за одной особенности сценария

Получить "Оскар" — большая удача для любого режиссёра или актёра, однако иногда это кажется лотереей, ведь трудно с уверенностью сказать, какой фильм из множества других получился лучше или хуже.
Владимир Меньшов никак не ожидал, что его мелодрама "Москва слезам не верит" получит "Оскар", однако произошло именно так. Возникает вопрос: почему так повезло именно этому фильму? На это была своя причина.
Дело в том, что в конце 70-х — начале 80-х режиссёры поголовно снимали кино о проблемах СССР, а в "Москва слезам не верит" эта тема полностью отсутствует. Благодаря такой особенности этот фильм стал глотком свежего воздуха и классикой на все времена.
Зрители и кинокритики оценили историю наивной девушки, которая обожглась в молодости, но, повзрослев, стала сильной и независимой и в итоге, уже будучи 40-летней, наконец-то встретила свою судьбу.
Изначально в сценарии было сказано о том, что на пути к карьерному успеху героине Веры Алентовой помогали сильные мужчины, например, её дядя-академик, но в результате эти моменты не вошли в фильм, и зрители увидели историю женщины, которая всего добилась сама.
Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.