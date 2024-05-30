Даже Меньшов не верил в успех: "Москва слезам не верит" получила "Оскар" из-за одной особенности сценария

"Москва слезам не верит" получила "Оскар" благодаря сюжету и сценарию

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино

Получить "Оскар" — большая удача для любого режиссёра или актёра, однако иногда это кажется лотереей, ведь трудно с уверенностью сказать, какой фильм из множества других получился лучше или хуже.

Фото: flickr.com by esoloviev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Владимир Меньшов никак не ожидал, что его мелодрама "Москва слезам не верит" получит "Оскар", однако произошло именно так. Возникает вопрос: почему так повезло именно этому фильму? На это была своя причина.

Дело в том, что в конце 70-х — начале 80-х режиссёры поголовно снимали кино о проблемах СССР, а в "Москва слезам не верит" эта тема полностью отсутствует. Благодаря такой особенности этот фильм стал глотком свежего воздуха и классикой на все времена.

Зрители и кинокритики оценили историю наивной девушки, которая обожглась в молодости, но, повзрослев, стала сильной и независимой и в итоге, уже будучи 40-летней, наконец-то встретила свою судьбу.

Изначально в сценарии было сказано о том, что на пути к карьерному успеху героине Веры Алентовой помогали сильные мужчины, например, её дядя-академик, но в результате эти моменты не вошли в фильм, и зрители увидели историю женщины, которая всего добилась сама.