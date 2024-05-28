Звезду "Игры престолов" Чарльза Дэнса заметили на нудистском пляже вместе с возлюбленной

77-летнюю звезду сериала "Игра престолов" Чарльза Дэнса заметили на нудистском пляже вместе с возлюбленной Алессандрой Маси. Об этом пишет издание "Daily Mail".
Сообщается, что пара отдыхала на берегу Средиземного моря, на испанском острове Форментера. Они провели на пляже день, а после отправились за покупками в местные магазины. При этом издание уточнило, что влюблённые состоят в отношениях на протяжении 4-х лет.
В ленте "Игра престолов" Чарльз Дэнс исполнил роль Тайвина Ланнистера. При этом за свою карьеру актёр принял участие во множестве других проектов. Среди них, например, есть "Корона" и "До встречи с тобой".
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