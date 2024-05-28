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Звезду "Игры престолов" Чарльза Дэнса заметили на нудистском пляже вместе с возлюбленной

77-летний актёр Чарльз Дэнс отдохнул с возлюбленной на нудистском пляже

0:46
Кино

77-летнюю звезду сериала "Игра престолов" Чарльза Дэнса заметили на нудистском пляже вместе с возлюбленной Алессандрой Маси. Об этом пишет издание "Daily Mail".

77-летний актёр Чарльз Дэнс отдохнул с возлюбленной на нудистском пляже
Фото: unsplash.com by Anders Wideskott is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сообщается, что пара отдыхала на берегу Средиземного моря, на испанском острове Форментера. Они провели на пляже день, а после отправились за покупками в местные магазины. При этом издание уточнило, что влюблённые состоят в отношениях на протяжении 4-х лет.

В ленте "Игра престолов" Чарльз Дэнс исполнил роль Тайвина Ланнистера. При этом за свою карьеру актёр принял участие во множестве других проектов. Среди них, например, есть "Корона" и "До встречи с тобой". 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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