Кинокритики рассказали, кому точно понравится фильм "По Фрейду" с Энтони Хопкинсом в главной роли

Кинокритики рассказали, в чём главная изюминка фильма "По Фрейду"

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16 мая состоялся цифровой релиз камерной драмы Мэтта Брауна "По Фрейду", в которой показана встреча двух знаменитых людей: психолога, психиатра и психоаналитика Зигмунда Фрейда и писателя Клайва Льюиса.

Фото: flickr.com by Cliff is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Страдая от неизлечимой болезни, Зигмунд Фрейд (Энтони Хопкинс) решается убить себя с помощью передозировки морфия, но перед смертью он соглашается на встречу с Клайвом Льюисом (Мэттью Гуд), чтобы обсудить с ним вопросы религии и атеизма. У двух выдающихся личностей противоположные точки зрения: война убила во Фрейде веру в Бога, в то время как в Льюисе тяжёлые испытания, напротив, укрепили её.

В фильме отсутствует сюжет как таковой. Вместо него зрители наблюдают диалог между мыслителями, похожий на словесный поединок. Возникает впечатление, что беседуют между собой не столько Фрейд и Льюис, сколько сами вера и атеизм. Из этого поединка никто не выходит победителем или проигравшим, а зритель волен сам решать, на чью встать сторону.

Кинокритики отметили, что фильм "По Фрейду" точно понравится всем, кто неравнодушен к вопросам философии и религии, а также всем, кто готов с головой погружаться в интеллектуальные споры.