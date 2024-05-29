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Две главные загадки фильма "Стряпуха": зачем Высоцкого сделали блондином и переозвучили

Высоцкий был недоволен тем, как с ним поступили во время съёмок "Стряпухи"

1:16
Кино

Почти у каждого артиста есть хоть одна роль, которую он не любит. Так же было и у Владимира Высоцкого. Он остался недоволен своей ролью в фильме "Стряпуха", как и всем фильмом в целом.

Высоцкий был недоволен тем, как с ним поступили во время съёмок "Стряпухи"
Фото: commons.wikimedia.org by Валерий Дед is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Возможно, если бы Высоцкому оставили его природную внешность и голос, он был бы лучшего мнения о "Стряпухе", однако его зачем-то перекрасили в блондина. Однажды актёр с иронией высказался по этому поводу. По словам Высоцкого, блондинов в кино обязательно перекрашивают в чёрных, а чёрных — в блондинов, потому что иначе гримёры останутся без работы.

Ещё более странным было то, что Высоцкий не озвучил сам себя. Вместо него в фильме поёт певец, чьё имя так и осталось неизвестным. Поклонники до сих пор не могут понять, почему знаменитому барду и поэту не дали спеть самому.

Есть две верии того, почему на экране не прозвучал голос Высоцкого. По одной из них, режиссёр Эдмонд Кеосаян считал, что хриплый тембр не подходит герою Высоцкого, а по другой — Высоцкий в то время злоупотреблял алкоголем, поэтому его не удалось вызвать на озвучку. Какая из этих версий правдивая, так и осталось загадкой.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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