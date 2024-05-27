Приезжала в Москву на пробы: стало известно, кого Рязанов хотел взять на главную роль в "Гусарской балладе"

Рязанову пришлось бороться с чиновниками Госкино, чтобы снять "Гусарскую балладу"

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Идею фильма "Гусарская баллада" 1962 года чиновники от кино одобрили, ведь приближалось 150-летие Бородинской битвы. Однако они были против лёгкого жанра — Госкино не хотело выпускать к юбилею легкомысленную музыкальную комедию.

Фото: YouTube канал Киноконцерн "Мосфильм" by Скриншот видео YouTube канала Киноконцерн "Мосфильм" is licensed under public domain

Режиссёру Эльдару Рязанову пришлось приложить немало усилий, чтобы доказать: фильм не умаляет и не принижает значение события, а романтизирует его и подчёркивает героизм гусар.

На главную роль Шурочки Азаровой режиссёр хотел взять Алису Фрейндлих. Она несколько раз приезжала в Москву на пробы, и все были уверены, что роль достанется именно ей. Но в последний момент утвердили никому не известную второкурсницу ГИТИСа Ларису Голубкину. Для неё это стало первым появлением на экране — очень удачным и запоминающимся. После этой роли и загорелась звезда молодой актрисы.