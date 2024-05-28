Вместо Янковского в комедию "Тот самый Мюнхгаузен" хотели взять другого знаменитого артиста

Роль барона в комедии Марка Захарова "Тот самый Мюнхгаузен" — визитная карточка Олега Янковского. Он сам рассказывал, что это его любимая роль, однако на неё могли взять другого знаменитого актёра — Андрея Миронова.
Захаров с самого начала видел в образе барона только Янковского, но сценарист Григорий Горин был другого мнения. Он был уверен, что лучше Миронова с этой ролью не справится никто, и даже сценарий писал именно под Андрея Александровича.
Спор между кинодеятелями дошёл до руководства "Мосфильма". Чтобы отстоять своё желание снимать Янковского, Захаров показал уже отснятые с Олегом Ивановичем сцены чиновникам, и те встали на сторону режиссёра, хотя до этого соглашались со сценаристом.
Кинокритики в один голос говорили, что блестящая игра Янковского наполнила фильм невероятным шармом и иронией в сочетании с грустью. Что касается Миронова, то он, будучи не менее талантливым актёром, сделал бы образ барона чересчур гротескным, в то время как Янковский добавил ему большей тонкости.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.