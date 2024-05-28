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Вместо Янковского в комедию "Тот самый Мюнхгаузен" хотели взять другого знаменитого артиста

В комедии "Тот самый Мюнхгаузен" мог бы сняться Андрей Миронов

1:09
Кино

Роль барона в комедии Марка Захарова "Тот самый Мюнхгаузен" — визитная карточка Олега Янковского. Он сам рассказывал, что это его любимая роль, однако на неё могли взять другого знаменитого актёра — Андрея Миронова.

В комедии "Тот самый Мюнхгаузен" мог бы сняться Андрей Миронов
Фото: commons.wikimedia.org by Wittkowsky is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Захаров с самого начала видел в образе барона только Янковского, но сценарист Григорий Горин был другого мнения. Он был уверен, что лучше Миронова с этой ролью не справится никто, и даже сценарий писал именно под Андрея Александровича.

Спор между кинодеятелями дошёл до руководства "Мосфильма". Чтобы отстоять своё желание снимать Янковского, Захаров показал уже отснятые с Олегом Ивановичем сцены чиновникам, и те встали на сторону режиссёра, хотя до этого соглашались со сценаристом.

Кинокритики в один голос говорили, что блестящая игра Янковского наполнила фильм невероятным шармом и иронией в сочетании с грустью. Что касается Миронова, то он, будучи не менее талантливым актёром, сделал бы образ барона чересчур гротескным, в то время как Янковский добавил ему большей тонкости.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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