Вместо Янковского в комедию "Тот самый Мюнхгаузен" хотели взять другого знаменитого артиста

В комедии "Тот самый Мюнхгаузен" мог бы сняться Андрей Миронов

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Роль барона в комедии Марка Захарова "Тот самый Мюнхгаузен" — визитная карточка Олега Янковского. Он сам рассказывал, что это его любимая роль, однако на неё могли взять другого знаменитого актёра — Андрея Миронова.

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Захаров с самого начала видел в образе барона только Янковского, но сценарист Григорий Горин был другого мнения. Он был уверен, что лучше Миронова с этой ролью не справится никто, и даже сценарий писал именно под Андрея Александровича.

Спор между кинодеятелями дошёл до руководства "Мосфильма". Чтобы отстоять своё желание снимать Янковского, Захаров показал уже отснятые с Олегом Ивановичем сцены чиновникам, и те встали на сторону режиссёра, хотя до этого соглашались со сценаристом.

Кинокритики в один голос говорили, что блестящая игра Янковского наполнила фильм невероятным шармом и иронией в сочетании с грустью. Что касается Миронова, то он, будучи не менее талантливым актёром, сделал бы образ барона чересчур гротескным, в то время как Янковский добавил ему большей тонкости.