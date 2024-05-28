Трагический случай навсегда изменил жизнь актёра, озвучившего почтальона Печкина

Успех к Виктору Байкову пришёл, когда актёру было уже 40 лет. В этом возрасте он впервые снялся в кино. Его дебютом стал фильм Юрия Чулюкина "Девчата". Позднее именно Байков подарил свой голос почтальону Печкину из знаменитого мультфильма "Трое из Простоквашино".
Карьера Байкова пошла в гору, он мог бы сняться ещё во множестве фильмов, если бы не вмешался трагический случай. У Виктора Алексеевича обнаружились проблемы со здоровьем. Он болел сахарным диабетом. Кроме того, у него были больные ноги. Эти две неприятности привели к печальному результату: в какой-то момент врачи поняли, что без ампутации ног не обойтись.
Байков очень хотел жить, поэтому согласился на операцию, без которой он бы точно умер. Друзья поддерживали актёра и купили ему протезы, которые облегчили жизнь пострадавшему.
Протезы оказались настолько качественными, что Байков ещё несколько лет играл в них на театральной сцене, а зрители даже не догадывались, что произошло с актёром.
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