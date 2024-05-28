Был идеальным Иваном Грозным для Гайдая: актёр, который должен был сыграть главную роль в "Иване Васильевиче"

В комедии "Иван Васильевич меняет профессию" роль царя Ивана Грозного блистательно исполнил Юрий Яковлев, однако изначально Леонид Гайдай хотел утвердить на эту роль другого актёра.
Гайдай видел в образе царя только Юрия Никулина. Он не представлял, что ему придётся искать другого кандидата, и был ошарашен отказом Юрия Владимировича. Как вспоминала жена Гайдая Нина Гребешкова, у режиссёра из-за этого даже случилась депрессия.
С трудом справляясь с переживаниями, Гайдай всё же начал поиски другого артиста и в конце концов утвердил Юрия Яковлева, который прекрасно воплотил два образа — царя и управдома, похожего на царя.
Причина отказа Никулина до сих пор остаётся неясной, однако есть две версии его нежелания сняться в знаменитой фантастической комедии: либо у актёра на тот момент были гастроли в цирке, либо он опасался, что фильм, снятый по запрещённой в своё время повести Михаила Булгакова, провалится.
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