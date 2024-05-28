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Был идеальным Иваном Грозным для Гайдая: актёр, который должен был сыграть главную роль в "Иване Васильевиче"

Гайдай рассматривал на роль царя в "Иване Васильевиче" не Яковлева

1:04
Кино

В комедии "Иван Васильевич меняет профессию" роль царя Ивана Грозного блистательно исполнил Юрий Яковлев, однако изначально Леонид Гайдай хотел утвердить на эту роль другого актёра.

Гайдай рассматривал на роль царя в "Иване Васильевиче" не Яковлева
Фото: commons.wikimedia.org by FDV is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Гайдай видел в образе царя только Юрия Никулина. Он не представлял, что ему придётся искать другого кандидата, и был ошарашен отказом Юрия Владимировича. Как вспоминала жена Гайдая Нина Гребешкова, у режиссёра из-за этого даже случилась депрессия.

С трудом справляясь с переживаниями, Гайдай всё же начал поиски другого артиста и в конце концов утвердил Юрия Яковлева, который прекрасно воплотил два образа — царя и управдома, похожего на царя.

Причина отказа Никулина до сих пор остаётся неясной, однако есть две версии его нежелания сняться в знаменитой фантастической комедии: либо у актёра на тот момент были гастроли в цирке, либо он опасался, что фильм, снятый по запрещённой в своё время повести Михаила Булгакова, провалится.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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