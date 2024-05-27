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Звезда сериала "Беверли Хиллс, 90210" рассказала почему ходит в туалет с 7-летним сыном

Актриса Тори Спеллинг призналась, что не может ходить в туалет в одиночку

1:53
Кино

Тори Спеллинг, получившая широкую известность благодаря роли Донны Мартин в молодёжном телесериале "Беверли Хиллз, 90210" призналась, что не может сходить в туалет одна. Ей всегда нужен кто-то рядом. Сейчас обязанности сопровождающего выполняет её младший сын.

Актриса Тори Спеллинг призналась, что не может ходить в туалет в одиночку
Фото: YouTube канал Ruslan Konovaliuk by Скриншот видео YouTube канала Ruslan Konovaliuk is licensed under public domain

Звезда сериала "Беверли Хиллз, 90210" рассказала, что давно не справляла нужду в одиночестве, это вошло у неё в привычку ещё со времён свадьбы. Сейчас Тори уже 50 лет, но она не стесняется звать своих детей — у неё их пятеро — с собой в туалет.

Актриса  призналась, что не ходит по большому в туалет одна уже 18 лет. С тех пор как она развелась с мужем,  это было летом прошлого года, младший сын, семилетний Бо, болтает с ней в то время пока мама сидит на "троне".

"Сначала со мной ходил муж, потом дети. Бо, младший сын, просто стоит со мной там, смотрит, разговаривает со мной, пока я хожу по-большому. У меня лучше получается функционировать в компании", — объяснила Спеллинг.

Тори — дочь журналистки и мультимиллионера, продюсера "Ангелов Чарли" Аарона Спеллинга, жившая в особняке из 123 комнат, к 50 годам перебралась в трейлер вместе с пятью детьми. После оглушительной славы в юности, ей доставались второстепенные роли и озвучка.

После смерти отца мать оставила ей в распоряжение всего 800 тысяч долларов, а пережившая два неудачных замужества актриса привыкла жить на широкую ногу. Неурядицы довели избалованную женщину до нервного срыва. В конце концов она бросила второго мужа и теперь живет скромнее скромного, причём, похоже, даже наслаждается этим.

Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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