Леонид Быков незадолго до смерти написал сценарий своих похорон: вот о чём просил артист

Актёр и режиссёр Леонид Быков, известный по фильму "В бой идут одни старики", погиб в 1979 году в автокатастрофе. Ему было всего 50 лет. Некоторые друзья считали, что его убили, поскольку незадолго до смерти он просил не верить, если кто-то скажет, что это было самоубийство.
Как будто действительно предчувствуя свою гибель, Быков написал сценарий собственных похорон, в котором подробно описал, как он хотел бы, чтобы его проводили в последний путь.
Быков не хотел, чтобы над его могилой произносили пафосные речи. Он высказал пожелание, чтобы всё прошло более просто и душевно.
"Пусть кто-то один скажет слово "прощай", и всё. Не надо цирка, называемого почестями", — говорилось в завещании.
Также Леонид Фёдорович перечислил свои любимые песни. Актёр хотел, чтобы их спели на его похоронах.
"Пусть ребята споют "Журавли", "Серёжку с Малой Бронной", "Бери шинель", "Этот День Победы", а потом пусть 2-я эскадрилья "врежет" "Смуглянку" от начала и до конца. Очень жалею, что ничего не успел сделать путного… Вы заметили, что режиссёр я не по диплому, а по призванию? Даже свои похороны режиссирую?! Во даёт! Спасибо и пока!" — также написал Быков.
Все пожелания, перечисленные в завещании, были в точности исполнены. Быков похоронен в Киеве на Байковом кладбище.
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