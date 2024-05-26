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Культовый дом, где снимали новогоднюю комедию "Один дома", выставлен на продажу за 5,25 млн долларов

Культовый дом из комедии "Один дома" выставлен на продажу за 5,25 млн долларов

1:44
Кино

Дом в штате Иллинойс, где производились съёмки знаменитой новогодней комедии "Один дома", выставлен на продажу за крупную сумму в 471 миллион рублей (или $5,25 миллионов).

Культовый дом из комедии "Один дома" выставлен на продажу за 5,25 млн долларов
Фото: flickr.com by anarchosyn is licensed under CC BY-SA 2.0

Нынешние владельцы приобрели этот культовый особняк ещё в 2012 году за $1,58 миллиона (по курсу 2012 года это составляло 47 миллионов рублей), а в 2018 году провели в нём ремонт. По заявлению в объявлении, все ключевые архитектурные элементы и запоминающиеся помещения дома остались неизменными. В частности, холл и входная лестница, сыгравшие значительную роль в фильме, остались практически неизменными как по форме, так и по структуре.

Большая часть дома, которая не была показана в фильме, представляет собой просторное современное помещение общей площадью 850 квадратных метров. Здесь находятся две просторные гостиные, способные вместить целые семьи, а чердак был преобразован в апартаменты. Подвал состоит из нескольких уровней и включает в себя кинотеатр, тренажерный зал, баскетбольную площадку, бар и место для отдыха. Также есть огромная кухня с кладовкой, две прачечные и отапливаемый гараж на три машины.

Все эти особенности, а также прилегающая территория, формируют окончательную, довольно высокую цену.

"Это уникальная возможность стать обладателем части кинематографической истории и создать незабываемые воспоминания в этих стенах", - отмечается в объявлении.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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