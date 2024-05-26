Актёр Глен Пауэлл рассказал, почему полюбил авиацию

Актёр Глен Пауэлл заявил, что полюбил авиацию благодаря съёмкам в фильмах "Топ Ган: Мэверик" и "Двойная петля", а также Тому Крузу. Об этом он рассказал порталу "Discussing Film".
Глен Пауэлл сообщил, что теперь смотрит на небо по-другому. Он добавил, что жил вместе с лучшими пилотами мира, и это сказалось на его любви к авиации.
"После "Топ Гана: Мэверик" и "Двойной петли" я больше никогда не смотрю на небо прежним взглядом. Также невозможно быть рядом с Томом Крузом и не влюбиться в авиацию. Этот опыт был одним из самых невероятных за всю жизнь. Мне пришлось жить на военно-морских базах и быть рядом с лучшими пилотами мира. Когда ты рядом с лучшими из лучших, это заразительно", — сообщил актёр.
Ранее Pravda.Ru писала, у каких знаменитостей есть личный самолёт. Среди них есть Том Круз.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.