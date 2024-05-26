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Актёр Глен Пауэлл рассказал, почему полюбил авиацию

Том Круз помог Глену Пауэллу полюбить авиацию

0:56
Кино

Актёр Глен Пауэлл заявил, что полюбил авиацию благодаря съёмкам в фильмах "Топ Ган: Мэверик" и "Двойная петля", а также Тому Крузу. Об этом он рассказал порталу "Discussing Film".

Том Круз помог Глену Пауэллу полюбить авиацию
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Глен Пауэлл сообщил, что теперь смотрит на небо по-другому. Он добавил, что жил вместе с лучшими пилотами мира, и это сказалось на его любви к авиации.

"После "Топ Гана: Мэверик" и "Двойной петли" я больше никогда не смотрю на небо прежним взглядом. Также невозможно быть рядом с Томом Крузом и не влюбиться в авиацию. Этот опыт был одним из самых невероятных за всю жизнь. Мне пришлось жить на военно-морских базах и быть рядом с лучшими пилотами мира. Когда ты рядом с лучшими из лучших, это заразительно", — сообщил актёр. 

Ранее Pravda.Ru писала, у каких знаменитостей есть личный самолёт. Среди них есть Том Круз.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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