Актёр Глен Пауэлл рассказал, почему полюбил авиацию

Том Круз помог Глену Пауэллу полюбить авиацию

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Актёр Глен Пауэлл заявил, что полюбил авиацию благодаря съёмкам в фильмах "Топ Ган: Мэверик" и "Двойная петля", а также Тому Крузу. Об этом он рассказал порталу "Discussing Film".

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Глен Пауэлл сообщил, что теперь смотрит на небо по-другому. Он добавил, что жил вместе с лучшими пилотами мира, и это сказалось на его любви к авиации.

"После "Топ Гана: Мэверик" и "Двойной петли" я больше никогда не смотрю на небо прежним взглядом. Также невозможно быть рядом с Томом Крузом и не влюбиться в авиацию. Этот опыт был одним из самых невероятных за всю жизнь. Мне пришлось жить на военно-морских базах и быть рядом с лучшими пилотами мира. Когда ты рядом с лучшими из лучших, это заразительно", — сообщил актёр.

Ранее Pravda.Ru писала, у каких знаменитостей есть личный самолёт. Среди них есть Том Круз.