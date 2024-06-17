Лиза Джеффри была в ужасе от процесса съёмок "Брата 2": вот что шокировало американку

Лиза Джеффри была не рада, что согласилась сняться в "Брате 2"

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Лиза Джеффри попала в культовый фильм Алексея Балабанова "Брат 2" случайно. Режиссёр планировал пригласить более знаменитых американских актёров, но у него не хватило на них бюджета. Казалось бы, Джеффри могла бы радоваться, что ей посчастливилось сняться в этом фильме, тем более американцы высоко его оценили, однако у неё остались не самые приятные воспоминания о съёмках.

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Джеффри в шоке наблюдала за тем, что вытворяли актёры для того, чтобы добиться правдоподобности в кадре. Они по-настоящему дрались, порой до крови, и пили водку тоже по-настоящему. Лиза не могла понять, зачем Балабанов поощряет такие экстремальные методы.

Исполнитель главной роли Сергей Бодров, рискуя собственной жизнью, прыгал под колёса автомобиля героини, которую играла Джеффри. Годы спустя, когда Лиза узнала о гибели актёра, она не слишком удивилась: он запомнился ей крайне рисковым человеком.

После "Брата 2" у Джеффри не было крупных ролей. Сейчас она зарабатывает на жизнь, давая психологические консультации по вопросам брака.