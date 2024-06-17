Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Марин Ле Пен призвала к переформатированию Евросоюза
Кинологи назвали породы собак, которые любят детей
Селекция овощей: как нас дурачат и кому верить?
В РКК "Энергия" рассказали об эксперименте по изучению болевого порога у космонавтов
Анна Курникова показала очаровательных детей от Энрике Иглесиаса
РСА: Москва стала лидером по количеству безаварийных водителей
Не ешьте консервы из тунца в Москве: некоторые люди уже заразились ботулизмом
"И что это так бумкнуло?": в Чехии взорвали склад с боеприпасами на полигоне
Кардиолог Бокерия назвала 2 заболевания, которые могут стать причиной болезни сердца
Лиза Джеффри была в ужасе от процесса съёмок "Брата 2": вот что шокировало американку

Лиза Джеффри была не рада, что согласилась сняться в "Брате 2"

1:10
Кино

Лиза Джеффри попала в культовый фильм Алексея Балабанова "Брат 2" случайно. Режиссёр планировал пригласить более знаменитых американских актёров, но у него не хватило на них бюджета. Казалось бы, Джеффри могла бы радоваться, что ей посчастливилось сняться в этом фильме, тем более американцы высоко его оценили, однако у неё остались не самые приятные воспоминания о съёмках.

Лиза Джеффри была не рада, что согласилась сняться в "Брате 2"
Фото: commons.wikimedia.org by Evilarry is licensed under Creative Commons CC0 License

Джеффри в шоке наблюдала за тем, что вытворяли актёры для того, чтобы добиться правдоподобности в кадре. Они по-настоящему дрались, порой до крови, и пили водку тоже по-настоящему. Лиза не могла понять, зачем Балабанов поощряет такие экстремальные методы.

Исполнитель главной роли Сергей Бодров, рискуя собственной жизнью, прыгал под колёса автомобиля героини, которую играла Джеффри. Годы спустя, когда Лиза узнала о гибели актёра, она не слишком удивилась: он запомнился ей крайне рисковым человеком.

После "Брата 2" у Джеффри не было крупных ролей. Сейчас она зарабатывает на жизнь, давая психологические консультации по вопросам брака.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись

Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.

Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Чем подкормить огурцы в июне?
Огурцов будет навалом: в июне внесите эту подкормку из простых ингредиентов — урожайность будет высокой
Царственные лилии: сделайте это в июне и июле для пышного цветения
Заряжаем цветы на бурное цветение: в июне подкормите эх этими удобрениями
В СНБО Украины заявили, что русские расчехлили ядерное оружие Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Шаман взлетел над залом на премии МУЗ-ТВ и стал князем Владимиром в новой опере
С ними невозможно жить: самые вредные породы собак
Новые плоды будут появляться уже через 2 дня после подкормки: это средство зарядит их на постоянное плодоношение
Новые плоды будут появляться уже через 2 дня после подкормки: это средство зарядит их на постоянное плодоношение
Последние материалы
В "Бременских музыкантах" Принцесса неспроста носила красное мини-платье
"Квадрат": южные таксисты оказались распространителями фейков о курортах
К 2027-му производство картофеля в Китае превысит 100 млн тонн/год, высчитали в ЮУрГУ
"Росгосстрах": треть россиян делают ремонт в съёмных квартирах
Кинологи назвали самые умные породы собак
Звезда сериала "Реальные пацаны" Зоя Бербер родила ребёнка
Регулярное прохождение гастроскопии помогает выявить рак желудка на ранней стадии
Успех ПМЭФ-2024: доходы отелей и ресторанов выросли
Привычки, которые наносят вред коже с акне
Как приготовить торт в микроволновой печи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников