Эрик Крипке готов пригласить Джареда Падалеки в сериал "Пацаны" для одной серии в пятом сезоне

Актёр Джаред Падалеки рассматривает возможность участия в пятом сезоне "Пацанов"

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Шоураннер сериала "Пацаны" Эрик Крипке выразил намерение пригласить актёра Джареда Падалеки в пятый сезон шоу. По словам Крипке, он надеется увидеть Падалеки в новом сезоне, даже если это будет всего одна серия.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

"Последние несколько лет он был занят, поэтому наши графики не сложились. Но сейчас, к сожалению, "Уокера" отменили, и он свободен. Я чувствую, что должен завершить свою игру со сверхъестественными покемонами, и мне осталось поймать одного — очень большого покемона", — сказал Крипке.

Ранее Падалеки высказывался о возможности присоединиться к "Пацанам" после своего коллеги по сериалу "Сверхъестественное" Дженсена Эклза, и он не против этой идеи. Однако перед возвращением на съемочную площадку он планирует тщательно подготовиться и достичь нужной физической формы.

Премьера четвертого сезона "Пацанов" запланирована на 13 июня на потоковом сервисе Prime Video.