Эрик Крипке готов пригласить Джареда Падалеки в сериал "Пацаны" для одной серии в пятом сезоне

Шоураннер сериала "Пацаны" Эрик Крипке выразил намерение пригласить актёра Джареда Падалеки в пятый сезон шоу. По словам Крипке, он надеется увидеть Падалеки в новом сезоне, даже если это будет всего одна серия.
"Последние несколько лет он был занят, поэтому наши графики не сложились. Но сейчас, к сожалению, "Уокера" отменили, и он свободен. Я чувствую, что должен завершить свою игру со сверхъестественными покемонами, и мне осталось поймать одного — очень большого покемона", — сказал Крипке.
Ранее Падалеки высказывался о возможности присоединиться к "Пацанам" после своего коллеги по сериалу "Сверхъестественное" Дженсена Эклза, и он не против этой идеи. Однако перед возвращением на съемочную площадку он планирует тщательно подготовиться и достичь нужной физической формы.
Премьера четвертого сезона "Пацанов" запланирована на 13 июня на потоковом сервисе Prime Video.
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