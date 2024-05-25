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Леди Гага рассказала, какой будет её героиня Харли Квинн в фильме "Джокер: Безумие на двоих"

Леди Гага сообщила, что её героиня в фильме "Джокер 2" будет аутентичной

0:46
Кино

Леди Гага рассказала, какой будет её героиня Харли Квинн в предстоящем фильме "Джокер: Безумие на двоих". Об этом она сообщила "Access Hollywood".

Леди Гага сообщила, что её героиня в фильме "Джокер 2" будет аутентичной
Фото: flickr.com by Raita Futo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Знаменитость заявила, что её персонаж будет уникальным и аутентичным. 

"Моя версия Харли — уникальна, очень аутентична как самому фильму, так и его персонажам. Я никогда раньше не занималась ничем подобным из того, что пришлось проделать для этой картины", — рассказала Леди Гага.

Премьера фильма "Джокер: Безумие на двоих" запланирована на 4 октября. В качестве режиссёра сиквела снова выступит Тодд Филлипс. В фильме покажут развитие отношений между Джокером и Харли Квинн.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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