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Певица Лана Дель Рей рассказала, как её песня для фильма о Джеймсе Бонде "007: Спектр" была отвергнута продюсерами

Певица Лана Дель Рей призналась, что создала саундтрек для фильма о Джеймсе Бонде

1:13
Кино

На церемонии вручения Премии Айвора Новелло в Лондоне, певица Лана Дель Рей призналась, что в 2015 году написала песню для фильма о Джеймсе Бонде "007: Спектр", где главную роль сыграл Дэниел Крейг. Однако, продюсеры проекта решили не включать её композицию в саундтрек.

Певица Лана Дель Рей призналась, что создала саундтрек для фильма о Джеймсе Бонде
Фото: commons.wikimedia.org by Beatriz Alvani is licensed under CC BY 2.0

Поднимая вопрос о возможности создания музыки для бондианы, Лана выразила удивление: "А я думала, что уже сделала это!" Затем она исполнила отрывок из своей песни "24", которая изначально задумывалась для фильмов о Джеймсе Бонде.

Не смотря на её старания, саундтреком стала песня Writing's On The Wall, исполненный Сэмом Смитом, который впоследствии был удостоен премии "Оскар".

Лана не упустила возможности поблагодарить Сэма за его великолепную работу, выразив надежду на будущее сотрудничество с создателями франшизы.

Лана не была единственным артистом, которого отвергли продюсеры бондианы. Другие известные исполнители, такие как Джонни Кэш, Pulp, Blondie, Pet Shop Boys и Muse, также получили отказ.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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