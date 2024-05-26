Детективный триллер "Город страха": Эрик Бана и Сэди Синк уводят зрителей в мир тайн и загадок

На этой неделе был представлен первый трейлер нового детективного триллера под названием "Город страха" (A Sacrifice). В главных ролях Эрик Бана из "Чёрного ястреба" и Сэди Синк из "Очень странных дел".
Сюжет фильма основан на романе Николаса Хогга "Токио". Он рассказывает о Бене Монро, опытном социальном психологе, который приглашен в Берлин, чтобы помочь полиции в расследовании серии убийств, связанных с тайным культом. В то время как он погружается в работу, его дочь знакомится с загадочным молодым человеком, открывающим ей местную андеграундную культуру.
В фильме также снялись Сильвия Хукс, Йонас Дасслер, Штефан Кампвирт, София Ройз, Лара Файт, Александр Шуберт и другие. Режиссёром проекта выступила Джордана Скотт, известная по работе над "Белым шквалом" и "Трещиной".
Российская премьера фильма запланирована на 4 июля — на неделю позже мирового релиза.
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