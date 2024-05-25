Актриса Лариса Лужина раскритиковала звезду "Слова пацана" Никиту Кологривого

Лариса Лужина назвала Никиту Кологривого дурачком

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Лариса Лужина заявила в беседе с изданием "Аргументы и Факты", что звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый является недалёким человеком.

Фото: commons.wikimedia.org by Tess Mattew is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Народная артистка РСФСР выразила мнение, что у актёра узкий кругозор. Лариса Лужина также назвала его дурачком.

"Актёр всегда должен чему-то учиться. Но в этом случае появилась быстрая звёздность. А спросите его о чём-нибудь: знает ли он нашу литературу, наши фильмы... Наверняка он ничего не знает, поэтому так и ведёт себя. Недалёкий, значит, парень. Очень жалко, что он просто дурачок. Скоро станет никому не нужным", — заявила она.

Ранее Лариса Лужина рассказала о забавном случае, который произошёл на её день рождения.