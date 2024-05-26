Дена из "Жуков" не узнать: как изменился герой популярного сериала, съёмки которого начались в Калужской области в

В Калужской области начались съемки нового сезона "Жуков". Этот сериал покорил зрителей своим юмором и незабываемыми персонажами. Три сезона уже позади, и фанаты с нетерпением ждут продолжения истории.
Съемки четвёртого сезона уже стартовали в деревне Нижние Подгоричи. Действие разворачивается через полтора года после событий третьего сезона. Главные герои снова оказываются в деревне. Никита, приехал в Жуки, чтобы оформить дембель. В то же время появляется губернатор области Валентин Михайлович Юдин, который решает использовать приложение созданное ребятами в собственных целях: "пропиариться" и прославить область.
Во время застолья, губернатор выдвигает идею снести Жуки и построить на их месте современный научный кластер. Так у участкового Маслова и его друзей появляется новый враг и новая задача — спасти деревню от сноса.
Павел Комаров, исполнитель роли Дена, сильно похудел и сменил прическу. Поклонники "Жуков" не смогли сдержать приятного удивления от увиденных перемен и отметили, как Паша похорошел.
Павел не думал, что будет продолжение и обрадовался, когда его снова пригласили на съёмки. Актёр признался, что продолжать историю всегда сложно, но он настроен на боевой лад.
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