Актёр из "Ворониных" Георгий Дронов рассказал о самом ярком подарке в своей жизни

Звезда "Ворониных" Георгий Дронов рассказал, что стал отцом в 40 лет

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Георгий Дронов, известный по роли Кости в сериале "Воронины" рассказал, что появление дочери стало самым лучшим подарком к дню рождения, который он отмечает 7 апреля.

53-летний актёр имеет в послужном списке немало ролей в большом метре и сериалах, но больше всего зрители знают его по роли семьянина, маменькиного сынка и одновременно подкаблучника Кости. И в молодости Дронов снимался в сериале "Саша и Маша", где также играл положительного семейного парня.

В личной жизни актёра тоже всё замечательно. Младшая дочка Алиса родилась 28 марта 2011 года, когда Дронову было почти сорок лет. Наследницу артисту подарила его жена Лада.

Дронов признался, что это событие стало самым ярким подарком в его жизни. Появление дочери сделало её более полной и счастливой.

Буквально через год в их семье случилось ещё одно радостное событие — в 2012 году родился сын Фёдор.