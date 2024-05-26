Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Получите хороший урожай цветной капусты
В Калужской области стартовали съемки нового сезона сериала "Жуки"
Актриса Джейн Сеймур продаёт своё поместье XVI века за $16 млн
Медсестра из Смоленска выиграла суд и добилась назначения страховой пенсии
Лучшие автомобили до 750 000 рублей: выбор автослесаря
Стюардесса объяснила, в каких случаях лучше не летать на самолётах
Украсьте сад энотерой: как ухаживать за этим цветком
Ветеринары назвали норму сна для кошек
Анна Семенович отправилась в отпуск в Гагры
Актёр из "Ворониных" Георгий Дронов рассказал о самом ярком подарке в своей жизни

Звезда "Ворониных" Георгий Дронов рассказал, что стал отцом в 40 лет

1:10
Кино

Актёр Георгий Дронов, известный по роли Кости в сериале "Воронины" рассказал, что появление дочери стало самым лучшим подарком к дню рождения, который он отмечает 7 апреля.

53-летний актёр имеет в послужном списке немало ролей в большом метре и сериалах, но больше всего зрители знают его по роли семьянина, маменькиного сынка и одновременно подкаблучника Кости. И в молодости Дронов снимался в сериале "Саша и Маша", где также играл положительного семейного парня.

В личной жизни актёра тоже всё замечательно. Младшая дочка Алиса родилась 28 марта 2011 года, когда Дронову было почти сорок лет. Наследницу артисту подарила его жена Лада.

Дронов признался, что это событие стало самым ярким подарком в его жизни. Появление дочери сделало её более полной и счастливой.

Буквально через год в их семье случилось ещё одно радостное событие — в 2012 году родился сын Фёдор.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Заряжаем чёрную смородину на щедрый урожай: вот что нужно внести под кусты в начале июня

Эта подкормка поможет чёрной смородине получить необходимые питательные вещества для развития и формирования плодов.

Внесение компоста увеличит урожай чёрной смородины
Подкормка фикуса Бенджамина сахаром
Фикус Бенджамина начнёт выпускать листочки без остановки: раз в месяц подкормите растение этим средством — всего 1 ложка
Толстянка быстро пойдёт в рост: подкормите её этим простым средством из аптеки — пышная крона обеспечена
Клубника, которая лежит на земле, не будет гнить при созревании: воспользуйтесь этими лайфхаками
Солдаты ВСУ уже открыто ненавидят Сырского и Зеленского Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Луковую муху прогоняю просто: готовлю простой раствор и опрыскиваю растения — о вредителе забываю
Толстянка начнёт активно выпускать новые листочки: весной подкормите её этим простым продуктом
Неожиданные преимущества плацкартных вагонов: что привлекает иностранцев и отталкивает россиян
Неожиданные преимущества плацкартных вагонов: что привлекает иностранцев и отталкивает россиян
Последние материалы
Стюардесса объяснила, в каких случаях лучше не летать на самолётах
Украсьте сад энотерой: как ухаживать за этим цветком
Ветеринары назвали норму сна для кошек
Анна Семенович отправилась в отпуск в Гагры
Похудение: пять частых ошибок, замедляющих процесс снижения веса
Тренер Соломин рассказал о пользе упражнения йога Намаскар
Белый соус для шашлыка: станет также отличным дополнением к рыбе на гриле
Звезда "Ворониных" Георгий Дронов рассказал, что стал отцом в 40 лет
Названа мебель, которая должна быть в каждой детской комнате
Эксперты рассказали, почему кошки дергаются во сне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников