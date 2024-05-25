Звезда "Слова пацана" Никита Кологривый рассказал, что поклонница вышила его портрет

Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый сообщил, что поклонница подарила ему портрет, вышитый крестиком. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
На чёрно-белой картине изображён сам актёр. Он смотрит вдаль и курит сигарету. На задней стороне портрета автор оставила подпись.
"Никите Кологривому от Оксаны Валабуевой, 2024 год. Твоя чекистка из Энгельса", — написала она.
При этом девушка оставила свой номер телефона, а также никнеймы, по которым актёр может найти её в соцсетях.
Ранее Наталия Орейро сообщила, что поклонники из нашей страны связали для неё одеяло.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.