Звезда "Слова пацана" Никита Кологривый рассказал, что поклонница вышила его портрет

Поклонница подарила Никите Кологривому большой портрет, вышитый крестиком

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый сообщил, что поклонница подарила ему портрет, вышитый крестиком. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Фото: flickr.com by asenat29 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На чёрно-белой картине изображён сам актёр. Он смотрит вдаль и курит сигарету. На задней стороне портрета автор оставила подпись.

"Никите Кологривому от Оксаны Валабуевой, 2024 год. Твоя чекистка из Энгельса", — написала она.

При этом девушка оставила свой номер телефона, а также никнеймы, по которым актёр может найти её в соцсетях.

Ранее Наталия Орейро сообщила, что поклонники из нашей страны связали для неё одеяло.