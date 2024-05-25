Светлана Бондарчук призналась, что на протяжении долгого времени не решалась развестись с супругом

Жена Фёдора Бондарчука не решалась развестись с мужем в течение 5-6 лет

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Светлана Бондарчук, бывшая жена режиссёра Фёдора Бондарчука, призналась, что на протяжении 5-6 лет думала о разводе с супругом. Об этом она сообщила на шоу "Чужие письма".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Светлана Бондарчук заявила, что точно не знает причин, по которым оставалась в браке.

"Я тоже лет 5-6 не разводилась. Почему, я не знаю. Так бывает! Но я согласна, когда вот это разрывается, тебя несёт, ты уже в своей жизни. То есть тебе уже "там" не надо, но разорвать это становится трудно. Причём ты "туда" не хочешь, но оно всё ещё очень важное...", — сообщила она.

Напомним, что Светлана и Фёдор Бондарчук состояли в браке в течение 25 лет. Они воспитали 2-х детей. Однако в 2016 году пара развелась.