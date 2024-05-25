Актёр Олег Алмазов опроверг сведения о романе с Татьяной Булановой

Актёр Олег Алмазов опроверг слухи о романе с певицей Татьяной Булановой. Об этом он заявил изданию "Страсти".
Олег Алмазов сообщил, что восхищается Татьяной Булановой. По его мнению, певица делает мир ярче, а людей лучше. Однако они не являются парой. Актёр заявил, что видется с Татьяной Булановой только раз в году.
"Эта тема уже столько обсуждается, что мы с Таней перестали переживать. Я восхищаюсь ей как человеком, как женщиной, как певицей. Она потрясающая, добрая. Буланова из тех людей, которые делают мир ярче. Каждый человек, который попадает в поле её окружения, становится лучше. И это не только моё мнение. Я боготворю Таню, это чувство настолько светлое. Все эти глупости про наш роман вызывают только улыбку. Мы раз в год видимся, поздравляем друг друга с днём рождения", — рассказал актёр.
Олег Алмазов и Татьяна Буланова познакомились во время совместных съёмок в кино. Они сыграли влюблённую пару. После выхода проекта появились слухи об их отношениях в реальной жизни.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.