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Актёр Олег Алмазов опроверг сведения о романе с Татьяной Булановой

Олег Алмазов заявил, что не встречается с Татьяной Булановой

1:15
Кино

Актёр Олег Алмазов опроверг слухи о романе с певицей Татьяной Булановой. Об этом он заявил изданию "Страсти".

Олег Алмазов заявил, что не встречается с Татьяной Булановой
Фото: commons.wikimedia.org by Ylanite Koppens is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Олег Алмазов сообщил, что восхищается Татьяной Булановой. По его мнению, певица делает мир ярче, а людей лучше. Однако они не являются парой. Актёр заявил, что видется с Татьяной Булановой только раз в году.

"Эта тема уже столько обсуждается, что мы с Таней перестали переживать. Я восхищаюсь ей как человеком, как женщиной, как певицей. Она потрясающая, добрая. Буланова из тех людей, которые делают мир ярче. Каждый человек, который попадает в поле её окружения, становится лучше. И это не только моё мнение. Я боготворю Таню, это чувство настолько светлое. Все эти глупости про наш роман вызывают только улыбку. Мы раз в год видимся, поздравляем друг друга с днём рождения", — рассказал актёр.

Олег Алмазов и Татьяна Буланова познакомились во время совместных съёмок в кино. Они сыграли влюблённую пару. После выхода проекта появились слухи об их отношениях в реальной жизни.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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