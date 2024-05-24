Снятый в России фильм "Из окна сквозь стену" занял второе место в секции "La Cinef" на Каннском фестивале

Короткометражный фильм "Из окна сквозь стену" занял второе место в секции "La Cinef" на Каннском кинофестивале. Картину сняли в России. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на сайт смотра.
Режиссёром фильма является Ася Сегалович. Главные роли в проекте исполнили Евгений Степовой, Александр Семёнов, Марина Машинская, Нина Буйлова и Армен Степанян. Согласно сюжету, картограф знакомится с человеком, который сбежал из психоневрологической лечебницы.
В секции "La Cinef" приняли участие 18 фильмов от студентов. Они были отобраны из 2263 заявок, которые поступили из 555 киношкол со всего мира.
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