Снятый в России фильм "Из окна сквозь стену" занял второе место в секции "La Cinef" на Каннском фестивале

Его сняли в России: фильм "Из окна сквозь стену" удостоился приза Каннского фестиваля

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Короткометражный фильм "Из окна сквозь стену" занял второе место в секции "La Cinef" на Каннском кинофестивале. Картину сняли в России. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на сайт смотра.

Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Режиссёром фильма является Ася Сегалович. Главные роли в проекте исполнили Евгений Степовой, Александр Семёнов, Марина Машинская, Нина Буйлова и Армен Степанян. Согласно сюжету, картограф знакомится с человеком, который сбежал из психоневрологической лечебницы.

В секции "La Cinef" приняли участие 18 фильмов от студентов. Они были отобраны из 2263 заявок, которые поступили из 555 киношкол со всего мира.