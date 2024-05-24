Эрик Крипке хочет пригласить в свой сериал "очень большого покемона" Джареда Падалеки

Эрик Крипке, создатель сериала "Пацаны", заявил, что планирует пригласить в проект Джареда Падалеки. Ранее актёр исполнял одну из главных ролей в ленте "Сверхъественное". Об этом пишет издание "Variety".
В сериале уже приняли участие некоторые звёзды "Сверхъестественного", например, Дженсен Эклс и Джим Бивер. Кроме того, в 4-м сезоне снимется Джеффри Дин Морган. По словам создателя "Пацанов", для полной "коллекции покемонов" не хватает только Джареда Падалеки.
"Джаред был занят последние несколько лет, поэтому график не сложился. Но теперь, к сожалению, "Уокера" отменили, но хорошая новость в том, что он свободен. Я чувствую, что мне нужно завершить игру в "Сверхъестественных" покемонов, и мне осталось поймать одного большого, очень большого покемона", — заявил Эрик Крипке.
Ранее Pravda.Ru писала, что в сети появился трейлер следующего сезона "Пацанов".
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