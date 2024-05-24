Эрик Крипке хочет пригласить в свой сериал "очень большого покемона" Джареда Падалеки

Эрик Крипке сравнил Джареда Падалеки с очень большим покемоном

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

Эрик Крипке, создатель сериала "Пацаны", заявил, что планирует пригласить в проект Джареда Падалеки. Ранее актёр исполнял одну из главных ролей в ленте "Сверхъественное". Об этом пишет издание "Variety".

Фото: flickr.com by Keith McDuffee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В сериале уже приняли участие некоторые звёзды "Сверхъестественного", например, Дженсен Эклс и Джим Бивер. Кроме того, в 4-м сезоне снимется Джеффри Дин Морган. По словам создателя "Пацанов", для полной "коллекции покемонов" не хватает только Джареда Падалеки.

"Джаред был занят последние несколько лет, поэтому график не сложился. Но теперь, к сожалению, "Уокера" отменили, но хорошая новость в том, что он свободен. Я чувствую, что мне нужно завершить игру в "Сверхъестественных" покемонов, и мне осталось поймать одного большого, очень большого покемона", — заявил Эрик Крипке.

Ранее Pravda.Ru писала, что в сети появился трейлер следующего сезона "Пацанов".