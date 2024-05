В ЗАГС на трамвае и без шампанского: как сыграл свадьбу режиссёр, получивший премию "Оскар"

Вера Алентова поделилась воспоминаниями о своей свадьбе с оскароносным режиссёром Владимиром Меньшовым. В те времена, в СССР, даже знаменитости не могли позволить себе пышные торжества.

Фото: YouTube канал Нам и не снилось by Скриншот видео YouTube канала Нам и не снилось is licensed under public domain