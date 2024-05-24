В ЗАГС на трамвае и без шампанского: как сыграл свадьбу режиссёр, получивший премию "Оскар"

Вера Алентова поделилась воспоминаниями о своей свадьбе с оскароносным режиссёром Владимиром Меньшовым. В те времена, в СССР, даже знаменитости не могли позволить себе пышные торжества.
Вера и Владимир познакомились ещё во время учёбы в Школе-студии МХАТ. На втором курсе они решили пожениться, но у них не было денег на свадьбу. С трудом им удалось собрать 30 рублей, которых, конечно, было недостаточно для организации праздника.
Вместо свадебного платья и костюма они просто надели свои лучшие наряды. В ЗАГС пара отправилась на трамвае, поездка на котором стоила всего три копейки. А основную сумму молодожёны потратили на праздничный стол, который накрыли для друзей в общежитии.
К сожалению, на шампанское не хватило денег, и это расстроило всех гостей. Но на выручку пришёл свидетель со стороны жениха, благодаря которому на свадьбе всё-таки был традиционный игристый напиток.
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