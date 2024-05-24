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Рок-звездец: Артур Смольянинов* взял в руки гитару, зрители спешно покинули зал не в силах это слушать

Артур Смольянинов*, живущий в Риге, начал строить карьеру певца

1:36
Кино

Артур Смольянинов*, признанный в России иноагентом, не сумел построить актёрскую карьеру в Латвии и решил стать рок-звездой.

Артур Смольянинов*, живущий в Риге, начал строить карьеру певца
Фото: my.mail.ru by Александр Вепрев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вспомнив, что в детстве учился играть на саксофоне и гитаре, он умножил свои скромные навыки на огромное самомнение и 21 мая устроил в Риге выступление в маленьком зале. И уже в первые секунды, из заполненного на треть помещения люди начали уходить. Видимо, слушать дворовое бренчание по гитарным струнам, и непоставленный голос вещающий: "обитель — истребитель", "заслоны — министр обороны", "ОМОНом — бетоном" задача не из лёгких.

Зато неизменная спутница новоявленного рокера Чулпан Хаматова преданно досидела до конца представления. Ведь главный антироссийский посыл концерта она разделяет, как никто другой. Сам актёр откровенно признавался, что пошёл бы служить в ВСУ и стрелял в русских солдат. А Хаматова говорила про соотечественников:

"Да, я хотела бы их уничтожить. Но не расстреливать — это была бы слишком лёгкая смерть для них".

Зрители в социальных сетях посмеялись над потугами Смольянинова занять место под солнцем в роли поэта и вокалиста, отметив, что его уже и в бары не приглашают.

"Монотонные завывания на одной ноте в комнате на 20 человек. Ну что сказать. Это успех".

При этом Смольянинов не раз критиковал российских рокеров, включая Егора Летова, обвиняя в неумении строить рифмы и петь.

Иноагентская посиделка. Позорное выступление Смольянинова в Риге
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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