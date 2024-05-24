Лучший Жириновский: Никита Кологривый с большим отрывом победил в народном голосовании про лучшего актёра на роль политика

Никита Кологривый набрал 56% в опросе про лучшего актёра на роль Жириновского

Леонид Слуцкий сообщил, что Первый канал снимет сериал о Владимире Жириновском, уже достигнута договорённость с генеральным директором канала Константином Эрнстом.

По словам Слуцкого, они обсудили формат проекта и кандидатуры актёров на главные роли. События и повороты в жизни Жириновского не вместились бы в обычный фильм, поэтому было решено снять сериал.

Ранее, когда только появилась информация о планах на сериал, актёр Никита Кологривый сообщил, что уже утверждён на роль молодого политика. Однако позже эта информация была опровергнута.

Режиссёр будущего сериала Александр Баранов считает что Никита, конечно, похож на лидера Либерально-демократической партии России, но только пробы определят, сыграет ли он его.

Авторитетный Телеграм-канал "Изнанка сериала" решил провести зрительский опрос: кого видят в роли Владимира Жириновского простые россияне и предложил несколько кандидатур, которые ранее также мелькали в предложениях на роль политика.

Зрители подавляющим большинством голосов поддержали Никиту Кологривого, даже несмотря на его скандальное поведение. Никита занял первое место среди других актёров, оставив коллег далеко позади набрав 56 процентов голосов.

Второе место занял "Другой вариант" — 18%, третье — 50-летний актёр Сергей Безруков, а четвёртое — 64-летний Олег Штефанко. Пятое место разделили между собой Милош Бикович и Павел Прилучный.