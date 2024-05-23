Кинокритики объяснили, почему стоит смотреть фильм Кирилла Серебренникова "Лимонов, баллада об Эдичке"

Кинокритикам понравился новый фильм Кирилла Серебренникова

1:25 Your browser does not support the audio element. Кино

На Каннском фестивале прошёл показ нового фильма Кирилла Серебренникова "Лимонов, баллада об Эдичке" с Беном Уишоу в главной роли. Критики по достоинству оценили эту работу и объяснили, почему на неё стоит обратить внимание всем ценителям хорошего кино.

Фото: commons.wikimedia.org by Dariaanoshina is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Критики отметили, что этот фильм выгодно отличается от всего, что Серебренников снимал прежде. Каждая деталь добавляет действию правдоподобности, реплики героев звучат очень жизненно, а сам Серебренников как будто ещё больше набрался режиссёрской смелости.

Серебренников нашёл особый баланс между кинематографичностью и театрализованностью, и у него хорошо получилось выдержать такой стиль от первого и до последнего кадра. С одной стороны, в фильме заметна театральная условность, с другой — множество деталей, что присуще кинематографу.

Также заслуживает внимания операторская работа. В фильме присутствует стилизация под разные эпохи, и это смотрится гармонично, не превращаясь в хаотичное полотно из разношёрстных изображений.

У киноэкспертов вызвала уважение и сама интонация фильма. Возникло впечатление, что Серебренников хочет рассказать зрителям историю не на своём, а на их языке, как будто поворачивая свой фильм лицом к миру.