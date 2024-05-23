Кинокритики объяснили, почему стоит смотреть фильм Кирилла Серебренникова "Лимонов, баллада об Эдичке"

На Каннском фестивале прошёл показ нового фильма Кирилла Серебренникова "Лимонов, баллада об Эдичке" с Беном Уишоу в главной роли. Критики по достоинству оценили эту работу и объяснили, почему на неё стоит обратить внимание всем ценителям хорошего кино.
Критики отметили, что этот фильм выгодно отличается от всего, что Серебренников снимал прежде. Каждая деталь добавляет действию правдоподобности, реплики героев звучат очень жизненно, а сам Серебренников как будто ещё больше набрался режиссёрской смелости.
Серебренников нашёл особый баланс между кинематографичностью и театрализованностью, и у него хорошо получилось выдержать такой стиль от первого и до последнего кадра. С одной стороны, в фильме заметна театральная условность, с другой — множество деталей, что присуще кинематографу.
Также заслуживает внимания операторская работа. В фильме присутствует стилизация под разные эпохи, и это смотрится гармонично, не превращаясь в хаотичное полотно из разношёрстных изображений.
У киноэкспертов вызвала уважение и сама интонация фильма. Возникло впечатление, что Серебренников хочет рассказать зрителям историю не на своём, а на их языке, как будто поворачивая свой фильм лицом к миру.
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